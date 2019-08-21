暑假邁向倒數！竹市警局維護青少年安全　用心看得見

▲新竹市警察局於暑假期間辦理各項防制與宣導活動。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

暑假即將結束，新竹市政府維護暑期青少年安全各項作為仍不間斷，團隊在暑假開始即以「淨化妨害青少年成長環境」、「防制青少年被害」以及「擴大犯罪預防宣導」等青春專案三大項目為工作主軸，於暑假期間辦理各項防制與宣導，新竹市警察局為有效降低被害情事發生，除積極查緝毒品、性剝削等案件，更用心規劃各項體能、休閒及知識學習活動，以提供青少年正當休閒場所、活動並建立正確觀念，辦理青春專案維護青少年安全。

竹市警局於暑假第一天即統籌各局處實施暑期首日聯合稽查與6月30日擴大臨檢，針對暑期青少年可能駐足的場所實施各項檢查，用實際行動淨化青少年成長環境，落實保護政策；暑假期間並不定時規劃春風專案、第三方警政聯合稽查、擴大臨檢查察等保護青少年行動，積極查緝戕害少年毒品源頭以及兒少性剝削重大案件，持續不間斷的維護新竹市暑期安全空間，杜絕青少年被害事件。

同時，也首次嘗試以網路直播方式進行預防犯罪宣導，在暑假開始之前辦理「風城少年青春面對面Live直播~第一場次」有獎徵答贈送限量警察公仔活動；在暑假中結合「波麗士盃3對3籃球PK賽」邀請SBL球星參與「風城少年青春面對面Live直播~第二場次」有獎徵答送簽名球活動，均獲得網路民眾熱情參與，成功的將正確法律觀念傳遞給青少年朋友。

另為鼓勵青少年朋友從事正當休閒育樂，竹市警局在暑假期間也用心辦理了相當多有意義的活動，包含有激發學子思考犯罪與被害的「青春不留白─少年拍~預防犯罪創意影音比賽」；培養沉著冷靜的「射箭育樂營」；拒絕毒品誘惑的「反毒天使種子培訓營」；結合運動同好鍛鍊體魄的「波麗士盃3對3籃球PK賽」；浸潤優美詞句陶冶身心的「竹風扇暑快樂作文營」；乘風破浪迎向陽光的「風一夏帆船體驗營」；培養青少年判斷、勇氣的「IPSC實用射擊體驗營」等，這些活動的規劃均以培養青少年的正向生命特質為出發點，例如：思考、堅持、冷靜、判斷、勇氣等，每場活動都是新竹市警察局用心的結晶，也都深受青少年朋友的喜愛與青睞。

暑假雖然接近尾聲，新竹市警察局對於各項防制與宣導工作卻不懈怠，為期3個月的青春專案，新竹市警察局將以最大的堅持完成工作目標，暑假的最後一週，新竹市警察局仍持續聯合市府各局處實施稽(檢)查、查察施檢各妨害青少年身心健康場所、戮力查緝毒品與違反兒少權益事件，期使新竹市的青少年擁有優質的成長環境並度過充實而有意義的暑假！