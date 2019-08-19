竹市勞工子女暑假成長營結訓　自走車程式設計、小手作吸睛

▲副市長沈慧虹頒發結業證書給小朋友們（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者曾韋倫／新竹報導

新竹市政府主辦為期6週的勞工子女暑假教育成長營，17日在北區行政大樓大禮堂舉辦結業式暨成果分享，共有402位小朋友結訓，市長林智堅期勉孩子們將營隊所學運用於生活及未來學習中。



副市長沈慧虹恭喜小朋友們在歡樂中學習、完訓，度過充實的暑假，她認為進步城市的最好價值就是往前走、看未來，家長們在引導孩子學習之餘，也會啟發對未來的想像。市府將常態性持續推動職業訓練、就業服務諮詢，還有賈桃樂館協助職涯探索與求職準備，而班班有冷氣等計畫持續改善校園環境，讓孩子們快樂學習。她也推薦本市還有很多藝文活動持續展開，如兒童影展及東風音樂祭等；亦可闔家出遊17公里海岸線，品嚐漁港最青的海鮮，享受親子休閒時光。

光武國中升國三的張晉誠及國一的張可欣兄妹，一起參加今(108)年首次開班、超夯的Arduino自走車程式設計班，喜歡DIY的晉誠，看到親手設計組裝的自走車，依設定道路行走，心中充滿成就感。他和妹妹互相討論，依程式邏輯組合作品，一試成功，真是好默契！張爸爸說，平日工作之餘，也會和晉誠討論有關電路的知識，增進親子關係，今年讓小孩參與營隊，把握創新學習的機會，孩子們一個快樂的暑假外，父母也能夠安心工作，一舉數得。

三民國小升五年級的許維辰與許家禎是同學，一起相偕參加小手作創意班，維辰對畫畫非常有興趣，在課程中，學習到運用不同元素的創作及靈感，收穫滿滿。家禎於去年參加了成長營的FUN桌遊班，覺得新奇有趣，喜歡多元學習的她，對每次的課程都很期待。家禎媽媽說，課後2人仍神采奕奕的討論著課程內容，讓作品以不同方式呈現，認為創造力能讓孩子在生活和學習中擁有更加新穎獨特的思維能力。

舊社國小升五年級的魏丞慶，第一次參加成長營的跆拳防身術班，非常開心。魏媽媽說，丞慶是個熱心助人、富正義感的孩子，學習跆拳防身術，兼顧健身及興趣，課後常與家人練習招式。丞慶未來想當教練教學生防身，並朝自己夢想中的工作-警察向前邁進。

勞工處處長黃錦源指出，今年勞工子女暑假教育營隊的課程多元，從「動腦」的FUN桌遊、科學實驗，「動手」的熱舞、造型氣球到「創新創意」的Arduino自走車程式設計，樂高機器人班，兼顧職能啟發與育樂，讓青少年能在安全環境下盡情學習，探索未來職業性向，提升未來競爭力。

▲(右起)光武國中張晉誠及張可欣兄妹持自走車作品與張爸爸合影。（圖／新竹市政府提供）

▲小手作創意班許家禎及其作品（圖／新竹市政府提供）