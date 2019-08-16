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社會 社會焦點 保障人權

聞聞看！不成癮又能助警打毒　前美國緝毒局顧問也來站台

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記者孫于珊／台北報導

台北市松菸誠品16日下午舉行「反毒預防宣導高峰論壇暨反毒志工尖兵訓練」，由警政署刑事警察局指導、國際扶輪3481地區主辦，邀請民眾前往參與，並號召新北市崇光女中、光仁中學等學生，一起加入反毒志工行列；刑事局局長黃明昭強調「反毒並非一次性工作！」更特別邀請到曾在美國緝毒局（DEA）的麥安竹（Andy Malanga）顧問，講述毒品的可怕！

▲▼前美國緝毒局（DEA）顧問Andy Malanga(麥安竹)。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲前美國緝毒局（DEA）顧問麥安竹（Andy Malanga）。（圖／記者孫于珊翻攝）

黃明昭致詞時表示：「反毒並不是一次性工作，反毒宣導活動不僅能製造亮點、引起全民重視毒品入侵校園、社區等問題，還能延續反毒話題，透過這次反毒志工教育訓練的方式，希望能散播反毒種子，深植於青年學子心中，將反毒抗誘意識萌芽茁壯。」

▲▼刑事局長黃明昭。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲刑事局長黃明昭強調「反毒並非一次性工作」。（圖／記者孫于珊翻攝）

活動中安排3場專題講座，先由來自紐約市布朗克斯、曾在美國緝毒局工作的麥安竹顧問，以英文演講他的「打毒人生」，與大家探討毒品是如何影響人的行為、如何觸動人想吸毒的動機和藥物成癮等。然後由刑事局預防科科長陳瑞基講授「新興毒品危害與政府反毒工作量能」，提醒在場所有人，新興毒品的變化程度超乎你我想像，常被偽裝成咖啡包、奶茶包、糖果、果凍等形式，青少年很容易透過同儕分享。最後由中信反毒教育基金會講解反毒教育特展資訊，培植反毒職能。

▲▼反毒預防宣導高峰論壇暨反毒志工尖兵訓練。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲全體合影留念。（圖／記者孫于珊翻攝，下同）

講座期間有扶輪歌曲帶動唱，讓活動輕鬆又精彩；現場還有展示安非他命、K他命、大麻等3種毒品仿真氣味，「吸引不成癮」讓民眾瞭解毒品氣味，進而能與警合作，共同抓出藏匿於社區的毒害鄰居！活動透過互動式學習、寓教於樂方式，以期反毒志工的知能更上層樓。

▲▼反毒預防宣導高峰論壇暨反毒志工尖兵訓練。（圖／記者孫于珊翻攝）

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關鍵字：反毒,Andy Malanga,演講,黃明昭,扶輪,麥安竹,毒品

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