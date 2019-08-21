空膠筏飄盪海面…東石男捕魚落海「海巡CPR搶命」！家屬悲吼：起來啊

▲男子駕膠筏外出捕魚，不慎落海。（圖／東森新聞）

記者莊智勝／嘉義報導

嘉義縣東石鄉20日下午3時許傳出漁民落海意外，當時安檢人員透過監視器觀察，意外發現海平面上有具無人膠筏，好奇外出查看，這才發現陳姓漁民已經落海溺水，嚇得立即將他救起並不斷施作CPR；陳男的家屬獲報後焦急趕抵現場，見他早已沒有呼吸，情緒崩潰、撕心裂肺地大喊，「起來！你起來！阿叔起來啊！」無奈事後陳難送往醫院搶救，最終仍是宣告不治身亡。

據悉，陳男20日下午獨自駕著膠筏自東石鄉型厝漁港出海，並在離港約700公尺處進行捕魚作業。下午約3時許，岸邊安檢人員透過監視器畫面檢視狀況，卻赫然發現海面上有艘空置的無人膠筏，心中暗暗覺得納悶，走出察看後，赫見陳男早已落海溺水，在海面上載浮載沉。

安檢人員見狀，立即將溺水的陳男救起，但當下他已無呼吸心跳，便急忙施作CPR與死神搶命。家屬接獲噩耗後立即趕到港邊，見陳男早已沒有意識，情緒當場潰堤，站在岸邊不斷撕心裂肺地大喊，「起來！你起來！阿叔起來啊！」

事後救護車趕抵現場，將陳男送往醫院搶救，無奈最終仍是無法挽回生命，宣告不治身亡。而陳男為何會落海溺斃，仍待警方深入調查釐清。

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▼陳男送醫搶救後仍然宣告不治。（圖／東森新聞）