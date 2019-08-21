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快訊／「低調善人夫妻」涉洗錢　家中2.4億現金塞爆！法官當庭釋放

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記者翁伊森、莊智勝／嘉義報導

嘉義市一對吳姓夫妻經商有成，卻涉嫌私下利用兩岸貨幣需求匯兌洗錢，帳本上收取、支付的金額高達80餘億元。當檢方19日上門搜索時，在吳男陳姓妻子的娘家扣得2.4億元的現金。豈料，吳男被起底是嘉義某國小的「低調大善人」，除了贊助蓋涼亭之外，還出獎學金幫助弱勢孩童。檢警認為2人嫌疑重大，向嘉義地院聲請羈押；但法官卻認為，目前跡證無法認定是吳、陳透過違反《銀行法》的犯罪所得，且逮捕程序也不符合準現行犯逮捕要件，因此予以駁回、當庭釋放2人。

據悉，40多歲的吳姓夫妻檔經營材料貿易起家，但自2017年12月起，卻利用兩岸資金匯兌需求，以「每兌換人民幣100萬元收取新台幣2000元手續費」為代價經營地下匯兌公司，2年下來經手金額高達80餘億元。

▲▼嘉義地檢署查獲不法地下匯兌，查扣金額高達2億4千萬。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義地檢署查獲不法地下匯兌，查扣金額高達2億4千萬。（圖／記者翁伊森翻攝）

檢警獲悉後兵分多路前往台北市和平東路、嘉義市及嘉義縣等處執行搜索，並於陳女位於大埔鄉的娘家查獲2.4億元現金，千元大鈔綑綁裝袋後塞滿客廳，讓現場員警點鈔、搬鈔到手軟。檢警認為，吳姓夫妻涉犯銀行法，且有逃亡、勾串共犯或證人之虞，依法向法院聲請羈押禁見。

由於夫妻2人過去曾擔任嘉義市某國小家長會長，得知弱勢孩童問題後，還主動提供獎學金，更捐贈一座涼亭給學校，對於孩子的教育、校園環境盡心盡力，且2人作風低調，是個「低調的大善人」，對於爆出洗錢一案，也讓校方人員備感訝異。

但嘉義地院法官認為，檢警查扣的2.4億元現金目前無法認定是吳姓夫妻違反銀行法等相關犯行之所得，且2人在被逮捕前數小時，就已為調查人員所控制，不可能還有違反銀行法之犯行，因此認定不符合「準現行犯逮捕要件」，逮捕程序不合法，因此予以駁回，當庭釋放。

1045更新：

嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊表示，針對地下匯兌案件，係因嘉義地院就準現行犯之認定與檢察官有異，法院因而以逮捕程序不合法予以駁回羈押之聲請，本署針對此部分將提起抗告。

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▼嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼低調大善人夫妻洗錢案，嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊。（圖／記者翁伊森翻攝）

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關鍵字：嘉義,洗錢,善人

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