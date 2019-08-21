「想跟你談戀愛...」騙小資女宅男吐錢　虛擬投資平台獲利數百萬

記者張君豪／台北報導

詐騙手法再度翻新、以往利用臉書詐騙民眾的行騙手法也逐漸遭詐騙集團汰換，警方日前破獲一個利用新交友軟體「盼盼」或者年輕人慣用的秀圖社群IG邀約甫出社會的小資女、年輕男子「談戀愛」、「保證獲利」吸引年輕男女加入虛擬投資平台投資獲利，刑事局本月15日收網逮捕這個愛情詐騙集團男女犯嫌共5人，警方粗估超過500位民眾受害、財損金額粗估數百萬元。

▲刑事局偵二大隊破獲一個假愛情騙投資的詐騙集團。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵二大隊破獲一個假愛情騙投資的詐騙集團，其中薛姓女共犯負責嗲聲哄騙宅男加入投資。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局局偵二大隊表示，該詐欺集團透過新式社群軟體吸引年輕男女加入投資「Houli投資獲利整合平台」，但警方分析該網站，歹徒根本利用虛擬的數字浮動、製造民眾匯款投資獲利假象；刑事局與新北市海山警分局成立專案小組偵辦，8月15日持新北地院核發搜索票在新北市五股區實施搜索，逮捕包含朱姓主嫌（20歲）在內5名男女犯嫌。

▲刑事局偵二大隊副大隊長何明賢受訪說明案情。（圖／記者張君豪攝）

警方指出：歹徒超唬爛，聲稱有專業投資團隊、分析師可透過該平台可投資ETF、權證、外幣、股票等投資商品，要民眾以每人1千元新台幣代價加入會員，再由假分析師鼓吹投資，警方統計被害人平均投資1~3萬元新台幣不等，結果被害人看到該平台系統「投資獲利增值」竟然都是後端工程師直接竄改變造假數字。警方粗估該平台會員超過500人、粗估該集團獲利高達數百萬元。

▲刑事局偵二大隊破獲一個假愛情騙投資的詐騙集團查扣電腦等犯罪工具。（圖／記者張君豪攝）

警方行動在該集團辦公室查獲電腦12台、螢幕20台、硬碟7台及筆記型電腦1台、行動電話12支、記帳本1本等證物，警方調查偵訊後、將5名男女犯嫌分依刑法第339條、違反詐欺罪移送新北地檢署偵辦。

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