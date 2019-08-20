台商夫妻2年洗錢80億！客廳2.4億現金塞爆…竟是「低調大善人」

記者鄒鎮宇／嘉義報導

嘉義市一對吳姓夫妻經商有成，卻私下利用兩岸貨幣需求匯兌洗錢，帳本上收取、支付的金額高達80餘億元。，當檢方19日上門搜索時，在吳男陳姓妻子的娘家扣得2.4億元的現金。豈料，吳男被起底是嘉義某國小的「低調大善人」，除了贊助蓋涼亭之外，還出獎學金幫助弱勢孩童。

▲吳姓夫妻2年洗錢80億元，被檢方查扣2.4億現金。（圖／記者翁伊森翻攝）



嘉義地檢署指出，40多歲的吳姓夫妻經營膠材料貿易公司起家，自2017年12月間起利用兩岸資金匯兌的需求，以「每兌換人民幣100萬元收取新台幣2000元手續費」為代價經營地下匯兌公司，2年下來經手金額高達80餘億元。

陳靜慧檢察官19日率隊分別至台北市和平東路、嘉義市及嘉義縣等處執行搜索，並在陳女大埔鄉的娘家扣到近2億4000萬元現金，裝袋後塞滿客廳，讓調查員清點、搬到手軟。由於吳姓夫妻涉犯銀行法第125條第1項等犯行，又有逃亡、勾串共犯或證人之虞，檢方已向法院聲請羈押、禁見。

▲吳男擔任家長會長時出錢又出力，在學校眼中是一名大善人。（圖／記者翁伊森翻攝）

據《聯合報》報導，吳姓夫妻2年多前因孩子就讀嘉義市某國小，進而當上家長會長，聽聞弱勢孩童問題時，立刻出錢提供獎學金，去年更捐出一座涼亭。

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該校校長表示，吳男為人低調，擔任家長會長的期間都盡心盡力，但他早已卸任家長會長一職，很少參與校務的發展，對於吳男經商的情況完全不了解。

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