台北女傳裸照約啪　23歲男被放鳥怒「PO網讓妳紅」：想辦法滿足我　下場曝

▲林男把裸照回傳給陳女，揚言不滿足他就要公開裸照。（示意圖，與本文無關／取自免費圖庫pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

嘉義23歲林姓男子透過交友軟體認識台北陳女，和對方聊得火熱，還得到陳女傳來的數張清晰裸照，約好要見面「大戰」。然而幾次下來林男都被放鳥，氣得揚言把陳女裸照公開，還撂「保證妳紅」、「想辦法滿足我」等話，企圖脅迫對方滾床單。陳女嚇得夜不成眠，便報警控告林男；台北地院依強制未遂罪判他3月徒刑，得易科罰金9萬元，另民事部分須賠償5萬元。

判決書指出，林男2018年8月在交友軟體上認識家住台北的陳姓女子，和對方大聊性事，甚至取得多張令他血脈噴張的裸照，還約好要林男北上見面大戰。不過每當林男真的要出發時，陳女又會找理由塘塞對方，幾次下來林男最終慾火轉怒火，氣得傳LINE對陳女撂話。

2018年8月29日下午，林男把先前陳女傳給他的裸照全部回傳給對方，揚言「保證妳會紅」、「封鎖開副本囉爆料公社副本團見」、「那就不要讓我失望」、「想辦法滿足我」、「讓我予取予求？哈哈」等。陳女擔心裸照外流，精神壓力大、夜晚焦慮無法成眠，只好到派出所報警，另外要求提出民事訴訟，要陳男賠償精神撫慰金30萬元。

陳男到案後坦承陳女所說確有其事，解釋自己有憂鬱病史，賠償金額也尊重法官判決，請求法官依法判決。台北地院法官依強制未遂罪判林男3月徒刑；民事法官則依雙方社經地位斟酌，判林男須賠償5萬元精神撫慰金。

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