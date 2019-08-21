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NASA超正科學家玩交友軟體　遭網友諷「當接待員？」...她1段話神反擊

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▲▼蘿倫（Lauren McKeown）。（圖／翻攝自Twitter／@mclaurenseries）

▲蘿倫是NASA的科學家。（圖／翻攝自Twitter／@mclaurenseries）

實習記者賴韻如／綜合報導

來自美國的蘿倫（Lauren McKeown）外表亮麗，擁有行星科學博士學位，且在美國太空總署NASA工作，她日前在交友軟體app上和男網友聊天時，竟因為外貌遭對方認為是在NASA擔任「接待員」，讓她感到相當不舒服，決定將對話內容曝光和大家分享。

據《福斯新聞》報導，蘿倫14日在Twitter上PO文指出，「各位先生、女士們，這就是我單身的原因。」從文內附上對話截圖顯示，一名男網友因看到蘿倫在交友軟體「Hinge」上的履歷中，對於「做過最愚蠢的事」寫道，「在NASA工作過。」而對她感到相當有興趣，便留下訊息直呼「真的太酷了！等不及要告訴我的爸媽。」

▲▼國的科學家蘿倫（Lauren McKeown）。（圖／翻攝自Twitter／@mclaurenseries）

▲蘿倫遭男網友嘲諷：在NASA當接待員？（圖／翻攝自Twitter／@mclaurenseries）

2人配對成功開始聊天後，該男子竟問她，「所以你在做什麼的？像是接待員那樣嗎？」隨後補了一句「我開玩笑的啦！妳看起來很聰明。」然而，男子自以為幽默的開場白卻讓蘿倫相當震驚，覺得自己被歧視，於是展開回擊，「聰明到至少我知道，拿一個女人的外貌來判斷她的智商，絕對不是開話題的最佳方式。

蘿倫後來補充，「我的母親就是在小學擔任接待員，但她是我認識最聰明、最善良的人，事實上，我的博士學位是要獻給她的。」

這篇文章一PO出，立即引來網友熱議，許多人認為該男子的調情方式確實很不恰當，「過頭了，感覺起來真的就像性別歧視。」蘿倫也透露，其實後來他們還是有繼續談話，「但最糟糕的是，他不停試圖讓這件事就這樣過去，認為我不應該把這件事看的那麼認真。」

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關鍵字：NASA,蘿倫,Lauren McKeown

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