NASA超正科學家玩交友軟體　遭網友諷「當接待員？」...她1段話神反擊

實習記者賴韻如/綜合報導

來自美國的蘿倫(Lauren McKeown)外表亮麗,擁有行星科學博士學位,且在美國太空總署NASA工作,她日前在交友軟體app上和男網友聊天時,竟因為外貌遭對方認為是在NASA擔任「接待員」,讓她感到相當不舒服,決定將對話內容曝光和大家分享。

據《福斯新聞》報導,蘿倫14日在Twitter上PO文指出,「各位先生、女士們,這就是我單身的原因。」從文內附上對話截圖顯示,一名男網友因看到蘿倫在交友軟體「Hinge」上的履歷中,對於「做過最愚蠢的事」寫道,「在NASA工作過。」而對她感到相當有興趣,便留下訊息直呼「真的太酷了!等不及要告訴我的爸媽。」

2人配對成功開始聊天後,該男子竟問她,「所以你在做什麼的?像是接待員那樣嗎?」隨後補了一句「我開玩笑的啦!妳看起來很聰明。」然而,男子自以為幽默的開場白卻讓蘿倫相當震驚,覺得自己被歧視,於是展開回擊,「聰明到至少我知道,拿一個女人的外貌來判斷她的智商,絕對不是開話題的最佳方式。」

蘿倫後來補充,「我的母親就是在小學擔任接待員,但她是我認識最聰明、最善良的人,事實上,我的博士學位是要獻給她的。」

