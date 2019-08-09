利奇馬觸陸三貂角！NASA封「超級颱風」11級強風+大豪雨襲北台　恐煞車轉彎

記者許力方／綜合報導

中央氣象局9日凌晨1時15分持續發布海上、陸上颱風警報，第9號強烈颱風「利奇馬」（Lekima）暴風圈凌晨0時已經碰觸三貂角，暴風圈已經對台灣北部、東北部陸地構成威脅，嚴防強風豪雨，影響最嚴重時間為深夜至9日白天，北台灣風力加大，陣風有9至10強陣風，甚至局部上看11級，豪雨特報範圍則包含西半部、東北部、花東山區，有局部大雨或豪雨，尤其台中以北山區局部大豪雨。

氣象局課長羅雅尹在8日深夜11時40分警報中說明，利奇馬強颱未來將持續朝西北通過東北方海面，進入北部海面，深夜到9日是最接近台灣時後，馬祖已經觀測到4米浪高，北部、東半部沿岸也有3米以上浪高；風力部分，隨著暴風圈凌晨進入台灣北端陸地，北台灣風力加大，白天將出現9至10級陣風，甚至局部達11級強陣風，中部南部沿海也因風力、地形交互作用有較強陣風。

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降雨部分，羅雅尹指出，隨著颱風外圍環流越來越靠近，北部雨量越來越明顯，時雨量都有20、30毫米，降雨持續累積，9日中部、南部山區也將開始降雨，依據24小時累積雨量，豪雨特報範圍包括西半部、東北部、花東山區有局部大雨或豪雨，尤其台中以北山區將出現局部大豪雨，雨勢最明顯。

整體而言，受利奇馬影響，北台灣首當其衝，嚴防強風豪雨，中南部山區持續降雨，沿海則有強陣風，花東地區受地形屏障，風雨相對較小，但9日可能有焚風現象。

【警戒區域】

陸上：台中、苗栗、新竹、桃園、新北、基隆、台北、宜蘭、花蓮、馬祖應嚴加戒備並防強風豪雨

海上：台灣北部海面、台灣海峽北部、台灣東半部海面

天氣風險公司分析，利奇馬颱風中心已經通過宮古島、石垣島中間的海域，持續向西北移動，暴風圈即將進入宜蘭、東北角，逐漸壟罩北部各縣市，北部、宜蘭風雨明顯增強中，颱風眼牆剛剛刷過宮古島，也記錄到平均風12級、陣風14級的強風紀錄。

依據氣象局目前預報路徑在9日白天，速度會減慢，也是風雨最明顯時段，放慢過程不排除向西偏折現象，但利奇馬在過去2至3小時有點往北飄，西折幅度、放慢速度都可能會影響北部的風雨強弱。

美國國家航空暨太空總署（NASA）也曝光最新紅外線影像、衛星雲圖，指出利奇馬威力已達「超級颱風」等級，將持續往西北走向大陸沿岸。利奇馬在過去6小時迅速增強，擁有紮實的對流中心，還有一個達8海里大小的颱風眼，表示為強風暴，深紫色顯示最寒冷的雲頂，代表強風暴雨。

NASA觀測，「超級颱風」利奇馬目前風速達每小時149英里，相當於4級颶風，因利奇馬目前仍處於溫暖海面上，加上低垂直風切，颱風強度仍可能繼續增加。