31光年外含水的「超級地球」　NASA找到人類下一個家？

▲科學家新發現31光年外超級地球 。（圖／取自NASA官網）

實習記者施怡妏／綜合報導

美國國家航空暨太空總署（NASA）7月31日宣布，透過NASA的過境系行星測量衛星發現，一顆距離地球31光年的行星GJ 357 d，與其他行星一起繞著恆星運轉。科學家認為，此行星具有類似地球適合人類居住的條件。

根據外媒報導，科學家發現3顆系外行星「GJ 357 b」、「GJ 357 c」、「GJ 357 d」，其中以「GJ 357 d」與其繞行的恆星距離最為恰當。天文學副教授卡特內格（LisaKaltenegger）發聲明表示，這是可能孕育生命的首個人類附近超級地球。如果GJ 357 d行星上有濃厚的大氣層，並且由岩石構成，該行星上的水就可以維持液態的形勢存在於地表上。

發現GJ 357 d的團隊成員柯薩柯斯基（DianaKossakowski）表示，GJ 357 d位在恆星適居帶的外緣，那裡接收到的恆星能量，與火星接收到的太陽能量約略相同。如果大氣層的溫度足夠讓冰川融化，就能容許液態水存於地表；如果這顆行星沒有大氣層，它的地表溫度將低於零下64度。

太陽系外至今總共已確認4025顆系外行星，而GJ 357 d是12顆最揭進系外行星之一。發現新行星的團隊成員柯薩柯斯基表示，如果這顆行星有濃厚大氣層，這有待未來研究判定，就能困住足夠熱量來溫暖行星，容許液態水存在地表。

GJ 357 d的質量大約是地球的六倍，繞著一顆名為GJ 357的矮小太陽運行，科學家目前無法確認此行星更多的資訊，未來將進行更深入的研究探索。

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