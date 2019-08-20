景福門尖峰每小時創8千車流量　7個月百件交通意外「檢討改善」

▲北市警局中正一分局邀交通局等市府各單位，研討改善景福門路線避免車禍。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市中正區景福門圓環匯集仁愛路、信義路、中山南路及凱達格蘭大道車流，最尖峰時刻每小時高達8千輛車次，儘管仁愛路與信義路的公車道有雙向通行，其餘車道也皆分快、慢車道分流，但仍時常有車輛在叉路發生車禍，因此中正一分局邀集相關單位一同研討改進。

中正一分局統計從2019年1月份至7月底，景福門圓環周圍包括凱達格蘭大道、仁愛路、信義路以及中山南路口，共計發生103件交通事故，為了改善景福門周邊交通狀況，特別邀請市府交通局等多個單位研討改進措施。

▲北市警局認為景福門車禍頻繁，希望透過市府單位研討改善行車路線。（圖／記者邱中岳翻攝）

各單位研議後，主要針對圓環內號誌標示不明，容易造成駕駛人混淆提出改善，由交通管制工程處增設告示牌，防止駕駛人誤判號誌違規行駛，也請公園路燈管理處定期修剪該處路樹，以降低事故發生。

中正一分局提醒，「圓環視覺死角多、行車動線易交織、變換車道要禮讓、出環減速保安全」，呼籲駕駛人行經該路段（口）務必遵守號誌指示，注意行車安全，該分局亦將持續加強執法強度，宣導交通安全駕駛觀念，確保行車安全與順暢。

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