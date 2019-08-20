破迷思！無人傷亡A3車禍「可移車」　5步驟懶人包避免二次事故

▲「僅有車損而無人傷亡」的A3車禍，是可以移車的喔！（圖／翻攝臉書《NPA署長室》）

記者孫于珊／台北報導

「出車禍了怎麼辦？」擺放故障標誌、撥打110或119及「不移動車輛」似乎是現在基本處理車禍的SOP，但你知道嗎？「僅有車損而無人傷亡」的A3車禍，是可以移置車輛的喔！

▲發生A3車禍時，當事人有兩選擇。（圖／翻攝臉書《NPA署長室》）

警方在臉書《NPA署長室》指出，一旦發生A3車禍，先在事故後方適當距離擺放故障標誌，然後有兩個選擇：當事人拍照後儘快移置車輛再打110；或先打110再會請當事人自行拍照後儘快移車。共通點就是「自行拍照」及「儘速移車」。

至於「自行拍照錄影」必須先拍攝全景（含標線），再拍碰撞點、車損部位及掉落物等跡證，完成後才能移車。而當事人所拍攝的照片是警方初判表的重要參考證據。

▲當事人所拍攝的照片是警方初判表的重要參考證據。（圖／翻攝臉書《NPA署長室》）

同時提醒，若A3車禍事故現場未移置車輛，恐造成二次車禍，出現更多傷亡，不但自己及他人生命可能遭受危害，同時也影響警察到場速度，增加更多等候時間。因此，發生A3車禍時，在警方到場前，可先做以下5動作：

1. 於事故後方放置故障標誌。

2. 拍攝全景（事故車輛、標誌、號誌、電線桿等）。

3. 拍攝碰撞點、車損部位及掉落物等跡證。

4. 儘速將車輛移置不妨礙交通之安全地點。

5. 拍攝及移車全程注意安全。

▲A3車禍盡速移車可避免二次車禍及減少等候警察到場時間。（圖／翻攝臉書《NPA署長室》）

▲「車能動，人沒事」就是俗稱的A3車禍。（圖／翻攝臉書《NPA署長室》）

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