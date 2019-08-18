16天男嬰32度高溫封車內　「螞蟻覆蓋整張小臉」屎尿衣包圍…警逼母開門！

▲小男嬰被放在車內地板，臉上爬滿螞蟻。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

孩子從出生開始，就值得更好的對待。美國肯塔基州日前發生一起虐嬰案，一名僅出生16天大的嬰兒在大熱天被警方發現被鎖在車內，甚至是躺在腳踏墊上，車內環境骯髒。警察找到嬰兒的母親時，要求製作筆錄，並且讓社工介入調查，嬰兒母親卻表示：我一直都是很好的媽媽，也沒有虐待孩子。

根據英國《太陽報》報導，32歲的瑞貝卡（Rebecca Fultz）剛生下一名僅16天大的女嬰，但日前卻被警方發現在32度高溫下，竟將孩子關在車上，甚至是直接躺在地上，身上蓋著一件毛毯疑似因為高溫，所以男嬰呼吸相當急促，最令員警震驚的是，嬰兒的臉上竟然還有多隻螞蟻在爬行。

▲瑞貝卡將自己的孩子丟在車上，卻說自己是很好的母親。（圖／翻攝自當地警方）

警方在檢查的過程中發現，瑞貝卡的車上有一大堆垃圾、平板電視、以及還有沾到屎尿的衣服。瑞貝卡在被逮捕後表示，警方根本誇大了當時的情況，這只是自己帶小孩的方式，「我對我的孩子很好，也是個好媽媽，我從來沒有忽略他過，這些人都在說謊。」

勞雷爾縣警長辦公室官員表示，一開始員警是因為車輛違停而取締，最後竟然意外發現這樣的虐嬰案件。瑞貝卡與其69歲母親因此被指控有刑事罪。男嬰當下被發現時也出現了脫水現象，立刻送醫接受治療。

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