美國商會演講　韓國瑜：台灣在美中貿易戰易受傷害　必須謹慎

▲韓國瑜赴美國商會發表演講。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市美國商會21日邀請國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜進行專題演講，演講題目是「從高雄市政到台灣未來-由能源、科技與開放看台灣經濟發展」。韓國瑜會後受訪時表示，台灣處在中美貿易大戰之間，相對的比較容易受到傷害，這方面簡短地交換一下意見。

韓國瑜說，美國商會在座與會者大部分都總經理以上，他們很多在台灣長達20年以上時間，非常關切台灣發展，他們也講了一句很讓人感動的話，台灣經濟繁榮，他們可以共享齊力，台灣發展不好，他們也心裡難過，他們感覺跟台灣是在一起的，所以他們希望台灣未來非常棒。

韓國瑜並透露，他有談及美中貿易戰，台灣的處境必須更謹慎小心，台灣處在中美貿易大戰之間，相對的比較容易受到傷害，這方面簡短地交換一下意見。至於對方有對蔡政府失望嗎，韓國瑜說，他們不會表述這個，他們界定這是一場商會，邀請政治人物演講，不希望太政治性。

對於追蹤器議題，韓國瑜數次強調，「我們已經發佈聲明了，一切以聲明為準」，聲明表述清楚，不再贅述，請大家參考聲明。

韓國瑜指控車子被裝追蹤器後，本人就沒有再回應，只有透過新聞局回應「從頭到尾沒有說要提告，會全面警戒、清查並防範」。