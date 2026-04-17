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韓大野狼第10天終於抓到了！凌晨「射麻醉槍」生擒　作戰影像曝光

▲▼南韓大田O-World主題樂園2歲公狼Neukgu，17日凌晨終於被搜救當局以麻醉槍捕獲。（圖／VCG）

▲南韓大田O-World主題樂園2歲公狼Neukgu，17日凌晨終於被搜救當局以麻醉槍捕獲。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓大田O-World主題樂園一隻人工飼育的公狼「Neukgu」（늑구）本月8日掘地逃出後，不斷在附近地區遊蕩。經過近10天追捕，搜救當局今（17）日凌晨在交流道附近成功以麻醉槍生擒，安全送回園區，目前已確認其脈搏與體溫均正常、健康無虞。消息曝光後，當地民眾留言「歡迎回家」。

根據《韓聯社》，Neukgu於本月8日上午9時18分從大田O-World野生動物園區鐵絲網下方掘地逃逸，之後行蹤不明。搜救單位連日以來擴大範圍追蹤，直到16日下午5時30分接獲通報，指出在大田廣域市中區砧山洞根源公園附近發現疑似狼隻蹤影，隨即展開夜間搜索。

搜救人員當晚一度於晚間9時54分確認疑似個體，但後來證實只是獾，隨即重新部署。直到晚間11時45分，才在大田南部循環高速公路安永交流道附近發現Neukgu本尊，並於17日凌晨0時15分起展開約半小時的捕捉行動。

現場由獸醫隨行，確認位置後使用麻醉槍射擊，最終成功生擒Neukgu。搜救當局表示，「已安全將Neukgu送回大田O-World，目前健康沒有異常，將持續觀察其麻醉恢復狀況。初步檢查顯示，Neukgu在逃亡期間未出現明顯外傷或生理異常。」

Neukgu「失蹤又回歸」的消息迅速在當地社群平台發酵。大田市民紛紛留言表示，「歡迎平安回家」、「離家才知道辛苦」、「看到消息很感動」。也有人幽默留言「現在只差棒球隊牛棚穩定就完美」，甚至有人建議推出Neukgu周邊商品，如紀念T恤、角色公仔與繪本等，顯示其意外爆紅的人氣。

大田市政府也在凌晨透過官方Instagram發文，以插畫搭配「Neukgu，歡迎回來」的關鍵字迎接牠回歸，同時也公開捕獲後的照片。

不過，想親眼見到Neukgu本尊的民眾恐怕還得再等等。負責營運的單位指出，園區仍需進行設施檢查與安全整備，「至少還需要幾天時間，本週末暫時無法開放」。

另外，由於Neukgu的棲息地是面積達3萬3000平方公尺的放養式野生動物區，園方也正研擬為牠加裝標識，以利遊客辨識，避免在20多隻狼群中難以分辨。

►南韓大田「狼來了」！2歲公狼沒吃飽市區亂竄3天　警消地毯式圍捕

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