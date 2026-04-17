韓大野狼第10天終於抓到了！凌晨「射麻醉槍」生擒　作戰影像曝光

▲南韓大田O-World主題樂園2歲公狼Neukgu，17日凌晨終於被搜救當局以麻醉槍捕獲。（圖／VCG）
記者羅翊宬／編譯
南韓大田O-World主題樂園一隻人工飼育的公狼「Neukgu」（늑구）本月8日掘地逃出後，不斷在附近地區遊蕩。經過近10天追捕，搜救當局今（17）日凌晨在交流道附近成功以麻醉槍生擒，安全送回園區，目前已確認其脈搏與體溫均正常、健康無虞。消息曝光後，當地民眾留言「歡迎回家」。
根據《韓聯社》，Neukgu於本月8日上午9時18分從大田O-World野生動物園區鐵絲網下方掘地逃逸，之後行蹤不明。搜救單位連日以來擴大範圍追蹤，直到16日下午5時30分接獲通報，指出在大田廣域市中區砧山洞根源公園附近發現疑似狼隻蹤影，隨即展開夜間搜索。
搜救人員當晚一度於晚間9時54分確認疑似個體，但後來證實只是獾，隨即重新部署。直到晚間11時45分，才在大田南部循環高速公路安永交流道附近發現Neukgu本尊，並於17日凌晨0時15分起展開約半小時的捕捉行動。
#어서와늑구야— 대전광역시 (@DreamDaejeon) April 16, 2026
우리 늑구
안전하게 돌아왔어요
맥박도 체온도 모두 정상!!!
늑구를 안전하게
데려오기 위해 수고해주신
모든 분들께 감사드립니다
늑구 안전을 걱정하며
응원해주신 분들도
모두 모두 감사합니다
늑구 생포 영상 공유합니다 pic.twitter.com/A9lq5VwOXx
現場由獸醫隨行，確認位置後使用麻醉槍射擊，最終成功生擒Neukgu。搜救當局表示，「已安全將Neukgu送回大田O-World，目前健康沒有異常，將持續觀察其麻醉恢復狀況。初步檢查顯示，Neukgu在逃亡期間未出現明顯外傷或生理異常。」
Neukgu「失蹤又回歸」的消息迅速在當地社群平台發酵。大田市民紛紛留言表示，「歡迎平安回家」、「離家才知道辛苦」、「看到消息很感動」。也有人幽默留言「現在只差棒球隊牛棚穩定就完美」，甚至有人建議推出Neukgu周邊商品，如紀念T恤、角色公仔與繪本等，顯示其意外爆紅的人氣。
#늑구 생포!! 어서와 늑구야!— 대전광역시 (@DreamDaejeon) April 16, 2026
오월드로 복귀!!
수의사 확인 결과 맥박,
체온 모두 정상입니다.
장소: 안영IC 인근
시간: 17일 00시44분 pic.twitter.com/Te5CwxZcJZ
大田市政府也在凌晨透過官方Instagram發文，以插畫搭配「Neukgu，歡迎回來」的關鍵字迎接牠回歸，同時也公開捕獲後的照片。
不過，想親眼見到Neukgu本尊的民眾恐怕還得再等等。負責營運的單位指出，園區仍需進行設施檢查與安全整備，「至少還需要幾天時間，本週末暫時無法開放」。
另外，由於Neukgu的棲息地是面積達3萬3000平方公尺的放養式野生動物區，園方也正研擬為牠加裝標識，以利遊客辨識，避免在20多隻狼群中難以分辨。
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