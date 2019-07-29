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黑水虻奶含5倍蛋白質　「蟲蟲冰淇淋」推出豪華3口味

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▲Gourmet Grubb推出了用昆蟲奶（Entomilk）製成的豪華冰淇淋，從左至右分別是巧克力、聖誕風味香料和花生醬。（圖／翻攝自Gourmet Grubb）

▲Gourmet Grubb推出了用昆蟲奶（Entomilk）製成的豪華冰淇淋，從左至右分別是巧克力、聖誕風味香料和花生醬。（圖／翻攝自Gourmet Grubb）

實習記者范芷菱／綜合報導

隨著炎熱夏季的到來，最開心的莫不過是吃個冰冰涼涼的冰淇淋。南非開普敦（Cape Town）一間公司Gourmet Grubb推出了用昆蟲奶（Entomilk）製成的豪華冰淇淋，包含巧克力、花生醬、聖誕風味香料三種選擇，希望藉此向大眾介紹這個「吃蟲的世界」，並創造可持續和環保的農業系統的替代品。

據CNN報導，蟲蟲冰淇淋所使用的昆蟲奶，是由「黑水虻」（Black Soldier Fly）這種熱帶昆蟲的幼蟲製成。Gourmet Grubb創辦者貝薩（Leah Bessa）表示，這種昆蟲奶略「帶有泥土的顏色」，並賦予冰淇淋「更豐富的奶油味」。據該公司官網上公告，昆蟲奶不含糖和碳水化合物，且蛋白質含量是其他乳製品的5倍。

▲冰淇淋中的昆蟲奶是由「黑水虻」（Black Soldier Fly）這種熱帶昆蟲的幼蟲製成。（圖／翻攝自維基／Dennis Kress）

▲冰淇淋中的昆蟲奶是由「黑水虻」（Black Soldier Fly）這種熱帶昆蟲的幼蟲製成。（圖／翻攝自維基／Dennis Kress）

貝薩透露，昆蟲本身含有豐富的脂肪、蛋白質和礦物質，「黑水虻的蛋白質和脂肪含量與牛肉相當，但鋅、鐵和鈣含量卻遠遠超過。」由於昆蟲能在小型的受控環境，像是城市地區內養殖，減少了昆蟲奶運送的成本與風險；同時也可以減少浪費，「黑色的蠅幼蟲能以各種有機物為食，釀造啤酒所留下的廢穀物也能餵養幼蟲。」

聯合國預測，到了2050年，世界需要產生翻倍的糧食才能養活全球人口，並且長期推動養殖昆蟲作為傳統牲畜的可持續替代蛋白質來源。雖然目前估計全世界約有超過1900種昆蟲被人類食用，但仍然未成為西方料理的主流。

▲Gourmet Grubb還推出了其他鹹味昆蟲料理。（圖／翻攝自FB／Gourmet Grubb）

▲Gourmet Grubb還推出了其他鹹味昆蟲料理。（圖／翻攝自FB／Gourmet Grubb）

Gourmet Grubb的蟲蟲冰淇淋現今僅在南非地區銷售，但公司預計到了2023年，全球食用昆蟲的市場將會達到12億美元（約新台幣373億元）。除了冰淇淋，他們還推出了昆蟲粉義大利麵、鷹嘴豆黑幼蟲炸丸子、可樂豆木毛蟲（皇帝蛾幼蟲）鷹嘴豆泥等鹹味的昆蟲料理，希望民眾能接受並前來消費。

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關鍵字：黑水虻,昆蟲,冰淇淋,南非,昆蟲奶,昆蟲料理

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