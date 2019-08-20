郭中雄案遭屈打成招！法轉司評法官林恩山的司法風範

▲連續兩起司法事件均扯到最高法院法官林恩山，法轉司特別PO文，評論其司法風範。（圖／視覺中國CFP）

記者劉昌松、吳銘峯／台北報導

捲入33年前的新竹金瑞珍銀樓搶案，當時涉案的2名被告，蘇炳坤與郭中雄最後都遭判刑定讞。蘇炳坤歷經多年後，去年終於獲得再審無罪確定。至於檢方也認為郭中雄被屈打成招，為他聲請再審。臉書「法官翻轉司法群策會」PO文，檢視當時承辦本案的檢察官林恩山，現在已經高升到最高法院法官，其司法風範為何？

「法官翻轉司法群策會」在20日以「對照林恩山與高新武的司法風範」為標題PO文，將當時均擔任新竹地檢署檢察官的林恩山與高新武，互相對比。在當年發生金瑞珍銀樓搶案時，警方疑似對郭中雄屈打成招，藉以咬出蘇炳坤，而後召開破案記者會。當時本案羈押庭由高新武審理，法轉司認為「當日後高新武知道蘇炳坤確實受了冤屈後，已盡力的隬補過錯：建議蘇炳坤逃亡，並為他尋求翻案（https://udn.com/news/story/7321/3335978…）。最後，雖然未能發揮效用，但這樣的人格者，相信絕大多數民眾只有感懷之心，而無怨懟之情。」

法轉司另以「當年林恩山並未對警察的刑求之事查明並究責」為標題，「林恩山檢察官當年全面主導偵辦本案，當郭、蘇在偵查中指控歷歷，指陳遭到員警刑求之時（關於本件歷次偵訊流程，請參閱 https://jrf-tw.gitbooks.io/shadow_of_justi…/content/1-0.html ），依其辦案經驗，不可能不知2人確實有遭刑求之事，奈何他不僅未對承辦員警違法濫權之舉進行究責，同時起訴了郭、蘇2人，甚至在一審判決無罪後，還堅持提起上訴。」

法轉司認為，「蘇炳坤沈冤30幾年，雖然不能全算在林恩山檢察官的頭上，但他可曾有補過之舉？有無表示過愧疚之心？我們不知道！我們只知道即便他爬到了最高法院法官的職位，民眾永遠記得的，其實是他在這一件冤案上的表現身影。」

法轉司還提到了前陣子的最高法院分案霸凌事件，提到女法官楊絮雲在最高法院期間，疑似遭受分案霸凌，當時的「分案法官」就是林恩山。法轉司認為，「司法人員是人，不是神，難免會犯錯，外界未必該對其苛責，但執法人員是否有愧疚之心、是否有補過之舉，仍足以彰顯其品行、節操。」文章最後，法轉司的結論是「這是一件值得執法人員牢牢記住的司法事件！」