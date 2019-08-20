破壞逸仙國小石狛犬辯反日本殖民　李承龍等人判賠22萬

▲李承龍等統促黨成員，多次破壞銅像、石像。他們先前鋸下八田與一銅像頭，過程照片曝光。（圖／翻攝自《攝政「新思維」》臉書）

記者吳銘峯／台北報導

台北市北投區逸仙國小前的2隻日據時代留下的石狛犬，日前遭前台北市議員李承龍等人，持榔頭破壞，李承龍最後遭4月刑期，得易科罰金12萬元定讞。逸仙國小求償，主張修復石狛犬需花費22萬元，要求李承龍等人賠償。高院20宣判，判決李承龍等4人須連帶賠償22萬元確定。

李承龍2016年4月間，斬下台南市烏山頭水庫中的「嘉南大圳之父」八田與一銅像首級，還與頭顱合影並PO網，最後遭判刑5月定讞。而斬首銅像頭顱事件沒多久後，他又與多名統促黨員，到台北市北投區的逸仙國小前，將校門口2隻日據時代留下的石狛犬，以榔頭猛力敲碎，校方提出毀損罪告訴，李承龍等4人遭提起公訴。

一審法院將李承龍與同夥邱姓女子判刑5月，另王姓、呂姓兩名同夥則判刑4月，均可易科罰金。案經上訴，高等法院審理時，李承龍等人主張，這是為表達反對臺灣人民在日本殖民時代，淪為軍國主義下次等皇民之政治立場，才會以敲打石犬之象徵性言論，表明政治理念，屬言論自由保障範圍，不應予以處罰。

但高院認為，李承龍為表達反對日本殖民統治之皇民化思想，應循合法、和平、理性之方式宣揚其等訴求，竟採用持械毀損系爭石犬之強暴方式，非理性宣傳己身主張，顯見法治觀念有嚴重偏差，且對民眾守法觀念、 社會秩序之維護造成負面影響，因此判刑4月。另同夥也分別判刑4月、拘役70日、拘役50日，均可易科罰金定讞。

逸仙國小提出民事訴訟，經過台北市政府鑑定後，認為修復兩隻石狛犬需花費22萬元，因此求償22萬元。高等法院審理後，20日判決李承龍等4人，須連帶賠償修復金額10萬9500與11萬500，合計賠償22萬元，全案確定。