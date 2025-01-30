　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

宜蘭當地民間團體大力助更生　法務部長鄭銘謙親赴感謝

▲法務部長鄭銘謙（）拜訪「宜蘭天公廟草湖玉尊宮」。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲法務部長鄭銘謙（前排中）拜訪「宜蘭天公廟草湖玉尊宮」。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／台北報導

宜蘭當地的民間企業「宜聯鋼鐵」與「宜蘭天公廟草湖玉尊宮」，多年來持續協助更生人，包含雇用更生人當員工，或是提供獎助學金給與更生人子女，大大幫助更生事業。法務部長鄭銘謙日前親自帶隊，前往拜訪並致上謝意，感謝他們對更生人長久以來的支持。

「宜聯鋼鐵股份有限公司」是法務部前部長蔡清祥任內，就積極建立的更保總會更生事業群廠商，長久以來不斷協助更生人復歸社會。公司董事長王信豐，更是更保宜蘭分會的主任委員，目前公司也是矯正署監外自主作業的廠商。在更生事業群中，宜聯鋼鐵從2018年10月起，就增加雇用更生人擔任員工，因此鄭銘謙上任後就曾到宜聯鋼鐵拜訪，更在2024年12月底，二度拜訪，同行的包含高等檢察署檢察長兼任臺灣更生保護會董事長張斗輝、法務部保護司督導參事林嚞慧等人。

本次拜會中，鄭銘謙感謝宜聯鋼鐵對更生事業的付出，在與王信豐相談的過程中，王信豐提到最近協助的一名更生員工，原本是南投人，從2008年3月進入公司後，積極努力工作，現已在宜蘭購屋，也和父母在宜蘭定居下來。2人讚賞這位更生人的改過向上，感動了更生人的家屬，實在是復歸社會的成功案例。

另外鄭銘謙也拜訪「宜蘭天公廟草湖玉尊宮」，宮廟提供「受刑人子女獎學金」，讓不少入監服刑受刑人子女仍能持續就學，使之融入社會與正向發展。玉尊宮自2006年起至2024年11月間，已挹注獎學金經費高達1,778萬9,000元，受惠受刑人子女有4,000多人。玉尊宮主任委員陳才馨表示，希望以此拋磚引玉，集結社會各界更多的愛心與鼓勵，讓受刑人安心在監接受教化並改過遷善，也讓受刑人子女順利完成正規教育，爾後也有能力幫助需要幫助之人。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／阿里山公路落石狂砸！　一度雙向中斷
快訊／台南7樓高外牆被震落！　壓毀2車
快訊／10:43台南規模3.3地震　最大震度3級
全台有感！10分鐘「連續5地震」　嘉義人崩潰：1周沒好好睡覺
快訊／台中男嬰被丟大排死亡　全身赤裸「臍帶未剪」留上頭
快訊／最大震度為5強！　高鐵部分列車延誤
快訊／10:21連兩震！　最大震度4級
快訊／10:21又震！　最大震度4級
快訊／南部搖不停！10:15嘉義大埔規模4.3地震　最大震度
快訊／規模5.6「極淺層地震」　最大震度5強

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

宜蘭當地民間團體大力助更生　法務部長鄭銘謙親赴感謝

巨大機械技師2度搶鎮瀾宮頭香！　開廟門「蛇進來」抱走1.8萬金媽祖

三環幫大哥慘被槍殺斷掌　5嫌竟是自家人！刑事局解送返台

藍寶堅尼82歲翁「突襲」屁股被狂推50公尺

女孩練韓團舞遇超強路人 一加入秒成全場焦點！

【幻想她是最好的】計程車司機分享維持30年婚姻的祕訣

【萬用Lucy健康操】當你被拉進舞池但你不會跳舞：

南鯤鯓國運籤出爐「一重江水一重山」　廟方：字面上是下籤

【人體升降機】下樓梯爸爸自動蹲下背女兒XD

【呼喚阿公の咒語】萌娃站樓梯間叫阿公抱抱！5秒後阿公立馬從樓下出現XD

【上輩子是蛇嗎？】貓咪懶得動躺著滑出紙箱XD

宜蘭當地民間團體大力助更生　法務部長鄭銘謙親赴感謝

LIVE／規模5.6地震全台搖晃　氣象署最新說明

吃飽就想睡！小心「過年病」找上門　中醫師教應急處理與日常保養

快訊／嘉義、台南連震！阿里山公路落石狂砸畫面曝　一度雙向中斷

運將偷親女醉客不認帳　刪行車紀錄器辯「她嘴裡還有嘔吐味」

海底石頭竟然動了！章魚版「隱形斗蓬」瞬間變色逃跑

小琉球、高雄港區1小時2人落水　海巡頂寒風下水成功搶救

真「旺財神器」金蟾蜍　年輕女上班族刮前看一眼中100萬

女星「1年床戰男友400次」！佳娜祖雄砲友變夫妻　4女星超前衛戀愛史

日網站票選「最催淚動畫」四謊、末日三問都上榜　前10名曝光

星座專家評新年運勢！台灣政治惡鬥更明顯　習近平犯太歲不宜亂做決定

【人體升降機】下樓梯爸爸自動蹲下背女兒XD

法律熱門新聞

民間團體助更生　鄭銘謙親赴感謝

台南司法醫療聯盟簽約　同助更生馨生

更生畫家朱國富　作品引人注目

疑小三睡男客　醋男打死人判刑

后豐大橋案再審無罪　又撤銷發回

雷皓明／撒錢可以撕錢不行

給說法／移車卻被暗器刺傷，誰觸法

更保董監事第二次臨時聯席會議

施工借道鄰居　檢方：當心刑責

蔡東利／把人踢出Line群組犯法嗎

劉北元／獨居監禁　一個人的世界

林承諭／運彩夯，能自己開賭盤嗎

湯文章／律師非涉貪司法官回收場

中美司法互助　我國分得700萬美金

更多熱門

相關新聞

移民遣返遭上銬　巴西痛斥美國

移民遣返遭上銬　巴西痛斥美國

遭美國驅逐出境的數十名巴西移民今天搭機返國。由於機上移民戴著手銬，讓巴西官員大為不滿，痛斥這種做法「公然漠視」該國公民人權，並要求美方官員將手銬摘除。

鴻海印度廠歧視爭議再起　人權機構要求當地政府重新調查

鴻海印度廠歧視爭議再起　人權機構要求當地政府重新調查

陸籍船長下令槍殺海盜案　重判26年定讞

陸籍船長下令槍殺海盜案　重判26年定讞

在台發展共諜組織　退役中將高安國遭起訴

在台發展共諜組織　退役中將高安國遭起訴

三立前主播李天怡遭控背信　無罪確定

三立前主播李天怡遭控背信　無罪確定

關鍵字：

法律人權更生人更保鄭銘謙法務部宜聯鋼鐵更生保護會

讀者迴響

熱門新聞

尾牙主持一半「台下玩活春宮」！

快訊／南部10:11發生有感地震！國家警報響

三環幫大哥慘被槍殺斷掌　5嫌竟是自家人

專訪／情色照拍到攝影師「下面站起來」　國民情婦：我做到了

快訊／10:11嘉義大埔規模5.6「極淺層地震」　最大震度5強

美人魚「整顆頭」被水族館巨魚吞入口中！

5組絕美明星孕婦寫真

台灣YAMAHA召回8.1萬台機車！2車種有安全疑慮

陸屁孩拿鞭炮炸下水道　把自己轟上天

初二回娘家！8禁忌誤踩恐衰家運一整年

一票男友「超愛開燈愛愛」爽炸！最美博士曝2招玩法

「奶霸本人自約」越女盜照攬客被逮

超正老婆墾丁飯店被拍！人夫綠了「一陣溫柔輸出」

快訊／台東男子陳屍「棉被蓋白骨」　半年後才發現

吊車大王初二「回哪個娘家？」　去年全顧到

更多

最夯影音

更多

巨大機械技師2度搶鎮瀾宮頭香！　開廟門「蛇進來」抱走1.8萬金媽祖

三環幫大哥慘被槍殺斷掌　5嫌竟是自家人！刑事局解送返台

藍寶堅尼82歲翁「突襲」屁股被狂推50公尺

女孩練韓團舞遇超強路人 一加入秒成全場焦點！

【幻想她是最好的】計程車司機分享維持30年婚姻的祕訣

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面