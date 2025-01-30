宜蘭當地民間團體大力助更生　法務部長鄭銘謙親赴感謝

▲法務部長鄭銘謙（前排中）拜訪「宜蘭天公廟草湖玉尊宮」。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／台北報導

宜蘭當地的民間企業「宜聯鋼鐵」與「宜蘭天公廟草湖玉尊宮」，多年來持續協助更生人，包含雇用更生人當員工，或是提供獎助學金給與更生人子女，大大幫助更生事業。法務部長鄭銘謙日前親自帶隊，前往拜訪並致上謝意，感謝他們對更生人長久以來的支持。

「宜聯鋼鐵股份有限公司」是法務部前部長蔡清祥任內，就積極建立的更保總會更生事業群廠商，長久以來不斷協助更生人復歸社會。公司董事長王信豐，更是更保宜蘭分會的主任委員，目前公司也是矯正署監外自主作業的廠商。在更生事業群中，宜聯鋼鐵從2018年10月起，就增加雇用更生人擔任員工，因此鄭銘謙上任後就曾到宜聯鋼鐵拜訪，更在2024年12月底，二度拜訪，同行的包含高等檢察署檢察長兼任臺灣更生保護會董事長張斗輝、法務部保護司督導參事林嚞慧等人。

本次拜會中，鄭銘謙感謝宜聯鋼鐵對更生事業的付出，在與王信豐相談的過程中，王信豐提到最近協助的一名更生員工，原本是南投人，從2008年3月進入公司後，積極努力工作，現已在宜蘭購屋，也和父母在宜蘭定居下來。2人讚賞這位更生人的改過向上，感動了更生人的家屬，實在是復歸社會的成功案例。

另外鄭銘謙也拜訪「宜蘭天公廟草湖玉尊宮」，宮廟提供「受刑人子女獎學金」，讓不少入監服刑受刑人子女仍能持續就學，使之融入社會與正向發展。玉尊宮自2006年起至2024年11月間，已挹注獎學金經費高達1,778萬9,000元，受惠受刑人子女有4,000多人。玉尊宮主任委員陳才馨表示，希望以此拋磚引玉，集結社會各界更多的愛心與鼓勵，讓受刑人安心在監接受教化並改過遷善，也讓受刑人子女順利完成正規教育，爾後也有能力幫助需要幫助之人。