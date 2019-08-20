背不出手機號碼！狠姨丈虐死5歲女童　判刑17年定讞

▲彰化日前發生的五歲女童遭虐死案件，最高法院將姨丈判刑17年定讞。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

彰化去年爆發一起虐童案件，未滿5歲的林姓女童，遭姨丈毆打虐待，最後因女童背不出阿姨的手機號碼，楊姓姨丈抓狂，除了毆打、推撞女童頭部外，還將女童高舉，反覆重摔於地板彈簧床墊上，女童最後送醫不治。楊男一二審均遭判刑17年，案經上訴，最高法院20日駁回上訴定讞。

判決指出，林姓女童因父母未婚生子，2017年5月間由母親的姐姐、住在彰化田尾的蕭姓阿姨與楊姓姨丈，監護當時3歲多的女童。兩夫婦養育女童1年間，但疑似因女童學習緩慢，楊男經常施虐，對女童的臉、手、胸腹、雙腳膝蓋等處捏打、推撞，出腳踢踹，甚至拿衣架等物品、重拳，毆打女童。每次虐待最長達一小時，期間累計13次，女童因而全身傷痕累累，布滿新舊傷痕。

而本案發生於2018年5月間，凌晨1點多，楊男要求女童背出阿姨的手機，女童背不出來。楊男因此抓狂，先以拳頭重擊女童頭部多次，接著又推女童撞房間衣櫥，女童大哭，但心狠的楊男竟直接將女童高舉，以雙手抓住她的左手、左腳，直接自其肩膀高度往下、反覆重摔於地板彈簧床墊上。女童奄奄一息，倒地不起。旁觀無力制止的阿姨趕緊報警，將女童送醫，最後女童因身體嚴重受虐、併顱內出血及急性呼吸衰竭等傷害，引發腦疝氣、壓迫腦幹，不治身亡。

檢方偵辦後，認為楊男身為被害人姨丈，不思善盡長輩保護養育之責，僅多次施以暴力致女童多處成傷，案發時更加重力道出拳重擊被害人頭部，見年幼被害人已受傷痛苦、哭鬧不止仍未罷手，反覆將被害人高舉後丟擲致彈簧床2、3次，終致無辜年幼被害人死亡，惡性重大，因此提起公訴，並向法院具體求處重刑。

一二審法院審理後，均認定楊男犯傷害兒童罪13次，個處有期徒刑8月；另犯成年人故意殺害兒童罪，判有期徒刑15年，合併執行17年。案經上訴第三審，最高法院審理後，20日駁回上訴定讞。