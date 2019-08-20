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馬英九讚英勇女鄉長許淑銀　貪污救災費判刑8年半定讞

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▲▼花蓮縣議員許淑銀貪污遭判刑8年半定讞。（圖／取自花蓮縣議會）

 ▲花蓮縣議員許淑銀貪污遭判刑8年半定讞。（圖／取自花蓮縣議會）

記者吳銘峯／台北報導

前國民黨籍花蓮縣秀林鄉長、現任花蓮縣議員許淑銀，曾因在2012年的蘇拉風災中英勇搶救，獲得前總統馬英九當面稱讚「英勇女鄉長」，中央並撥款1千多萬元協助救災。但許淑銀竟利用救災重建的機會，收受包商回扣215萬元，遭最高法院判刑8年半定讞，將發監執行。

中度颱風蘇拉，2012年8月2日凌晨，由花蓮秀林鄉登陸，颱風中心一度出海，但又轉進台灣東北角，重創北台灣，造成5人死亡、16人受傷、2人失蹤。。當時颱風首次登陸地點的秀林鄉，迎來上千毫米的雨量，共有3個村落遭土石流壓毀。

當時秀林鄉長許淑銀，在颱風登陸前就前進災區，並強制居民撤村，救下不少村民寶貴的性命。許淑銀當時忙於救災，最後還累到吊點滴。而當時的總統馬英九事後也到花蓮巡視，當面讚揚許淑銀是「英勇女鄉長」，並允諾協助災後重建，中央隨後2階段撥款1千多萬元救災。

不料許淑銀竟垂涎救災款項，她明知鄉民代表王金福並非合格營造商，就與王男合謀，由王男借牌承包1500餘萬元的標案，並由王男收取一成回扣155萬元。另外許淑銀還指示建設課代理課長採限制性招標，讓王男得標，代理的吳姓課長因此獲得30萬元賄賂。之後許淑銀又以相同手法，貪污2件總價630萬元的標案，並收取回扣。

檢調單位獲報後，進行偵辦，查出許淑銀總計收取215萬元的回扣，提起公訴。一審法院將她判刑9年，二審花蓮高分院改判有期徒刑8年6月。案經上訴第三審，最高法院日前駁回檢辯雙方上訴，「英勇女鄉長」許淑銀遭判刑8年半定讞，將發監執行。

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關鍵字：法律,人權,馬英九,救災,英勇女鄉長,許淑銀,三審,貪汙,最高法院,救災費

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