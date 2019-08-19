違法兼職案出庭　管中閔搬出媒體報導「總統也曾撰寫社論或專欄」

▲台大校長管中閔為了懲戒案，再度出庭。（圖／記者李毓康攝）

記者吳銘峯／台北報導

台大校長管中閔違法兼職遭彈劾案，公務員懲戒委員會第二度公開審理，這次開庭時，管中閔這次在庭上公開引用媒體人陳朝平的文章，說上自當今總統，下自部會首長，都曾應邀在報紙上專欄撰稿，所以他哪有什麼兼職的問題。他也再次強調，監察院的彈劾違法濫權，根本就是政治迫害。

根據監察院彈劾的資料中，認為管中閔在2012年2月6日至2015年2月3日擔任行政院政務委員、經建會與國發會主委期間，多次在壹週刊上發表有償的社論文章，每年獲取約65萬元稿費。監察院認定他違法兼職，所以在今年1月15日通過彈劾，送公懲會審理。公懲會也決定本案將公開審理，7月初首度召開準備程序庭，本次為審理庭。

由於上次開庭時，法院傳喚付出稿費的前後任壹週刊社長裴偉、邱明輝出庭應訊。當時裴偉就證稱，早在管中閔擔任台大財經所教授時就開始邀稿，每篇稿費2萬5千元，甚至管中閔擔任政務官後，還是繼續邀稿、給稿費。而審訊的委員長石木欽，則要求管中閔指認哪些文章是他所寫，但管中閔回答「時日久遠，記不清楚。」管中閔也在庭訊後發表聲明，跳針式的說自己被政治迫害，還說政府的作法是「深文周納」，完全不根據事實，巧妙地根據法條，入人於罪。

案件在19日第二度開庭審理，管中閔還是否認違法兼職。他引用資深媒體人陳朝平在網路媒體上的文章，說「上自當今總統，下自部會首長，當年無論在教職、公職，都曾應邀，就專長與主管業務，『兼職』在報端撰寫社論、或撰寫專欄，以饗讀者。」

至於監察院則批評，就一般人的觀念來看，管中閔位居公職，「多年」、「固定」、「匿名」在媒體上投稿、領取高額稿費，一點都不合適。還說監察院對他違法濫權的清算，是因為有人檢舉，監察院才清查，「上窮碧落下黃泉、深文周納的清查，這說法太誇張。」

管中閔最後陳述指出，監察院公布他20年的收入、投稿的筆名、媒體，洩漏個人資料，這樣做成的彈劾案「濫權違法做成的彈劾案，就是政治迫害，這樣的彈劾根本就不應該成立。」他認為這根本就是對大學自治的侵害，對他長期的政治壓迫。「我能夠寄望、幫助我的，也只有司法公正，這也是我今天，以及上一次為什麼要出庭，一定要在庭上力爭自己的清白。」