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美售台66架F-16V　 陸委會：維護台海和平的必要舉動

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▲▼陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者曾俊豪攝）

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／台北報導

大陸外交部與國台辦今（19日）陸續開砲，抨擊美方售台F-16V戰機，陸委會晚間回應，臺灣對外採購軍備及加強自我防衛能力是維護臺海和平的必要舉動，更是捍衛國家主權、民主體制的正當作為。

美國總統川普正式批准對台售出總價80億美元、約新台幣2500億元的F-16V戰機群，數量共66架。大陸外交部發言人耿爽先是呼籲美方立即取消該項軍售計劃，「否則由此造成的一切後果，由美方承擔。」國台辦也抨擊台灣是向美國繳保護費，最終將成為棄子。

陸委會晚間就陸方表態作出書面回應，文中指出，北京當局是造成臺海情勢緊張丶損害兩岸人民福祉的始作俑者，無權對臺灣提升自我防衛、維護和平說三道四。

陸委會表示，中共對臺不放棄使用武力，更頻繁以海空軍事行動侵擾我空域與海域，根本性地違反國際法和國際關係的和平基本原則，是臺海情勢緊張的主因，更損害兩岸和平繁榮與人民利益福祉，「臺灣對外採購軍備及加強自我防衛能力，是維護臺海和平的必要舉動，更是捍衛國家主權、民主體制的正當作為。」

陸委會也呼籲北京當局停止武力侵臺的霸道行徑，切勿誤判情勢採取挑釁行為，升高臺海及區域緊張情勢，並感謝美國對台安全防衛的支持，將持續與美國等周邊友好國家合作，共同致力維護臺海與區域的和平。

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關鍵字：F16V,F-16V,美國,對台軍售,川普,外交部,耿爽,國台辦,馬曉光,陸委會,邱垂正,特派現場

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