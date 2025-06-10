殲-35秀出起落架雙輪胎　中國海軍艦載機邁入隱身時代

▲2架殲-35近照曝光，右邊戰機正在進行加油，清晰可見前起落架擁有典型艦載機特徵的雙輪胎。（圖／翻攝自大陸網站，下同。）

軍武中心／綜合報導

展現航空工業的快速發展，近日大陸軍事論壇陸續曝光海基版殲-35和陸基版殲-35A近照，暗示兩款戰機似乎已並行批量列裝解放軍空軍戰鬥航空旅以及海軍艦載航空兵部隊。若消息屬實，將一舉讓中國成為全球第二個同時列裝兩種隱形戰機並擁有隱身艦載機的國家。

從曝光的第一張照片可看見2架海基版殲-35，其中右邊戰機正在進行加油，清晰可見前起落架擁有典型艦載機特徵的雙輪胎。值得注意的是，福建艦在上個月底進行第8次海試，被多家大陸媒體披露殲-35已在艦上實現電磁彈射發射器起飛測試，隨著這次照片的曝光間接印證了報導消息。

▲大陸軍事論壇曝光最新照片，前起落架單輪胎可以確定就是空軍型號殲-35A。（圖／翻攝自大陸網站）

至於第二張流出的照片，前起落架明顯的單輪胎可以確定就是空軍型號殲-35A，為中國空軍繼殲-20後裝備的第二款隱身戰機，入列將大幅提升實現戰略轉型的攻防作戰能力。殲-35A是在2024年珠海航展中首次對外亮相，並在開幕式獻出飛行處女秀，當時機體尾部出現一長串的馬赫環驚豔全場。

此外，X（原Twitter）平台也在近日流傳，保加利亞軍事網站首席執行官博伊科‧尼科洛夫4日撰文表示，中國已開始交付第二款隱形戰鬥機—殲-35的兩種變體，指的就是艦載型殲-35和陸基型殲-35A。雖然該消息尚未獲得官方證實，但按照陸續曝光的消息來看已指日可待，代表著中國將成為全球第二個同時列裝兩款隱身戰機並擁有隱身艦載機的國家。

殲-35是中國為福建艦及未來打造的航母作戰所量身訂製，香港《文匯網》曾率先公布該機最大起飛重量高達35噸，這項數據不僅超越大陸目前唯一服役的重型艦載戰機殲-15外，更勝過美國F-35C的32噸。此外，報導還進一步推估殲-35的最大載彈量為8噸，擁有最大作戰半徑1350千米（公里），最大飛行速度2.2馬赫同樣超越F-35C的1.6馬赫。

▲殲-35A亮相第十五屆中國航展，在珠海金灣機場上空進行首次飛行表演。（圖／翻攝自「中國軍號」微博）

殲-35A為一款多用途隱身戰機平台，採用單前輪設計和優化機翼，兼顧機動性與短場起降能力，適合從東海到喜馬拉雅山的多樣化環境中作戰。隱身性能方面使用雷達吸收材料、內部武器艙和低可觀測機身設計，同時結合有源相控陣雷達和先進數據鏈，可與預警機、無人機協同作戰。

外界認為，殲-35A裝備的兩具渦扇-19（WS-19）中推發動機為其提供最大推力可達24噸，使其具備超音速巡航性能，最大飛行速度超過2馬赫，並擁有1350公里的作戰半徑。隨著殲-35A的入列，該機的靈活性支持中國在台灣防空識別區或南海的頻繁軍事行動，同時結合隱身與火力提升威懾力。