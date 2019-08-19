　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

韓國瑜感謝川普對台軍售　徐永明：只顯黃鼠狼給雞拜年

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲美國總統川普批准對台F-16V戰機軍售案。（圖／翻攝自美國洛克希德馬丁公司）

▲美國總統川普批准對台F-16V戰機軍售案。（圖／翻攝自美國洛克希德馬丁公司網站）

記者吳宛霖／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜透過競選總部發出中、英文版本新聞稿，就美國總統川普批准對台F-16V戰機軍售案表示感謝。時代力量立委徐永明今日在臉書上表示，韓國瑜深知靠韓粉無法贏得總統大選，因此調整發言試圖爭取中間選民認同， 「這種矯情的感謝，只是顯得黃鼠狼給雞拜年。」

川普18日表示，已批准售台66架F-16V戰機，「現在正等參議院通過，但我已准了。這筆軍售價值80億美元（約新台幣2505億元），很大一筆金額，會有一大堆就業機會，我們知道他們（指台灣）會負責任地使用這些F-16V，這是一款很棒的飛機。」

對此，韓國瑜表示，自己未來擔任總統將會繼續強化台美國防與安全關係，善盡「和平捍衛者」的角色。他指出，維護兩岸和平除了要有正確務實的政策外，也要有堅強的軍事力量做為後盾，在台灣海峽軍事力量失衡的情況下，國軍建構新一代戰力有其必要性。

徐永明表示，美國總統川普批准對台F-16戰機軍售案，中國外交部認為後果由美方承擔，韓國瑜竟一反常態發布中英文聲明感謝川普批准軍售，可看出「選情不佳」。他指出，韓國瑜的劣跡敗行豈是一次測對風向就能洗白，先為過去進中聯辦密會，傷害台灣主權道歉，否則這種矯情的感謝只是「顯得黃鼠狼給雞拜年」。

▲空軍司令部表示，F-16V人員轉換訓練最快、後勤維補成本效益高，能最快形成即時戰力。（圖／翻攝自空軍司令部臉書）

▲台灣空軍司令部表示，F-16V後勤維補成本效益高，能最快形成即時戰力。（圖／翻攝自空軍司令部臉書）

製造商洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）表示，F-16V配置的核心是有源電子掃描陣列（AESA）雷達，裝載現代商用現貨（COTS）為基礎的航空電子子系統和大型高分辨率顯示器，擁有之前型號所不具備的多項航空電子設備、武器和雷達技術，戰機結構更強，能「一路用到2070年，甚至更久」。

國防部空軍司令部表示，空軍三型主力戰機服役至今已到中壽期，自民國92年起空軍持續向美爭取彌補戰力間隙機種，但均未獲得同意供售，直到108年才同意供售新式戰機，F-16V型機人員轉換訓練最快、後勤維補成本效益高，獲得期程短，能最快形成即時戰力，是最佳選項，將規劃新增一個戰鬥機聯隊強化本島整體防空安全，兵力編現比將可達90％以上。

►生火了！連我媽都用到發光

ET快訊
她爆麻衣兒子「是王永慶轉世投胎」！王文洋為何超疼金孫…一語道
22歲女網紅一篇IG文就能買「奢華豪宅」　躺著就賺4000萬
阿翔復出完...謝忻提早3天露面！經紀公司曝原因
華為「禁售」大限已到　美國再給90天寬限期

關鍵字：韓國瑜,川普,徐永明,F-16V,Lockheed Martin,台灣軍武,時代力量

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

殲-10B裝備鷹擊-91曝光　具記憶力輻射定位執行反艦作戰

韓國瑜感謝川普對台軍售　徐永明：只顯黃鼠狼給雞拜年

戰場中精確抓敵打擊　「火紅雀」無人機採AI辨識系統

天弓三、雄三武器系統　中科院多媒體呈現分解結構

高教機零件全出自台灣在地廠商　擦亮「MIT」國際品牌

國機國造先驅　介壽號任空軍官校學生初級飛行教練機

33度斜角裝AL-117S矢量發動機　蘇-35尾噴實現全方位偏轉

俄研發「無限射程飛彈」海燕　環繞地球再攻擊堪稱「末日武器」

戰機調頭飛導彈仍向前衝　殲-16大秀「回馬槍」威力

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

肥貓降臨！跳麻將桌「一腳打亂」 網友全笑爛：是不是看到暗號

具惠善宣布要離婚！！　安宰賢撂狠話：我們再見面沒有意義

Ella當眾被玖壹壹「吻遍」！　 嗨喊：我會被粉絲拉黑

3千人1小時清出14450公斤垃圾　北部最髒海灘！前後對比超驚人

生產過程曝光！寶寶「咕嚕滑出」　忍痛46分鐘...白犀牛媽媽累癱

春風、健志「摩托車」騎進演唱會 洋蔥後頭...「腳踏車」入場超悠哉XD

劉以豪索吻失敗委屈：800萬也不可以？　「麥子姐」潑水「321」大洗白！

BY2《明日之子3》大秀RAP！　直播無修音...網狂轟：車禍現場

邕聖祐：我喜歡的人只有一個　「約金香起看電影」開撩！

殲-10B裝備鷹擊-91曝光　具記憶力輻射定位執行反艦作戰

韓國瑜感謝川普對台軍售　徐永明：只顯黃鼠狼給雞拜年

戰場中精確抓敵打擊　「火紅雀」無人機採AI辨識系統

天弓三、雄三武器系統　中科院多媒體呈現分解結構

高教機零件全出自台灣在地廠商　擦亮「MIT」國際品牌

國機國造先驅　介壽號任空軍官校學生初級飛行教練機

33度斜角裝AL-117S矢量發動機　蘇-35尾噴實現全方位偏轉

俄研發「無限射程飛彈」海燕　環繞地球再攻擊堪稱「末日武器」

戰機調頭飛導彈仍向前衝　殲-16大秀「回馬槍」威力

「阿金」陳柏融分手網路劇女王！　公開認愛2年情滅…女友取關網崩潰

美售我66架F-16V　國台辦批台繳保護費「終成棄子」

高雄男騎車一半…壓到「2公尺長」巨蟒慘摔　路人超勇徒手抓

剛勒斃女友！他抓屍體「人臉辨識」想登錄　驗證人員傻：雙眼失焦

《哈比人》精靈王出櫃大放閃！　罕曬高顏值男友…金髮碧眼帥炸

人事再度大風吹！台企銀副總陳長義　將赴高雄銀任總經理

台南煙波飯店正式開門迎客　黃偉哲：期待迎來觀光藍海

中大獎爽躺5年不工作　幸運男「剛開工又中1億」：不用再受苦啦

AI科技前進國中小學　從年輕的下一代一起「AI Taiwan」

年輕帥爸曬兩寶貝合照「妹妹身上」有亮點！　1.1萬網友全笑翻：兒子在哪

10分鐘前才對陌生女伸狼爪...色男又當母親面拖走12歲少女

軍武熱門新聞

中科院多媒體呈現雄三分解結構

「火紅雀」無人機採AI辨識系統

國機國造先驅－介壽號教練機

高教機零件全出自台灣在地廠商

殲-16大秀「回馬槍」威力

殲-11遭4架外國軍機雷達照射

再戰20年　美軍A-10攻擊機..

國軍F-16V改F-110發動..

33度裝AL-117S矢量發動..

採購F16V　空軍司令部曝解放..

殲-10B裝鷹擊-91導彈　具..

新神秘無人機成殲-20忠誠僚機

解放軍056A護衛艦雷達掉落台..

SR-71時速高達3.35馬赫..

更多熱門

相關新聞

「郭柯合」民調領先！郭辦：韓、蔡要檢討

2020總統大選競爭激烈，「郭柯王」結盟態勢尚未明朗，最新媒體民調顯示，國民黨總統參選人韓國瑜支持度皆落後總統蔡英文，。對此，郭台銘競選團隊在媒體群組表示，韓國瑜應該要深思並檢討。

暗酸韓國瑜？侯友宜：做出政績才重要

指選戰dirty！柯P：韓國瑜黑資料多

為杜反韓的悠悠眾口　藍色恐怖的一言堂

韓國瑜「史上最偷懶」　他揭秘：3天出現一次

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

5同學開進蘇花隧道　被BMW超車…一早看新聞沉默了

男大生遊樂園打工　右腿遭切斷

李佳芬訪永康商圈「與男友人十指緊扣」

熊大免費貼圖來了！　LINE上傳限時動態就送貼圖

具惠善《熊孩子》老公話題全剪掉

台灣10歲男孩奪寶可夢世界冠軍

製作人飆罵大根：誰放這王八蛋來的！

具惠善IG取關安宰賢　合照全刪光

被房東騙上樓！正妹女大生遭背刺慘死

快訊／13縣市大雨特報　氣象局：小心陽光是騙局

快訊／具惠善打臉：我被背叛！

南韓三大社2019上半年損益出爐

UberEats在家叫FoodPanda外送　英雄惜英雄

黎皓一「5大渣男行徑」被網狂轟

安宰賢神隱27hrs靠山遭起底　韓網罵翻

更多

最夯影音

更多

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

肥貓降臨！跳麻將桌「一腳打亂」 網友全笑爛：是不是看到暗號

具惠善宣布要離婚！！　安宰賢撂狠話：我們再見面沒有意義

Ella當眾被玖壹壹「吻遍」！　 嗨喊：我會被粉絲拉黑

3千人1小時清出14450公斤垃圾　北部最髒海灘！前後對比超驚人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面