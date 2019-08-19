韓國瑜感謝川普對台軍售　徐永明：只顯黃鼠狼給雞拜年

▲美國總統川普批准對台F-16V戰機軍售案。（圖／翻攝自美國洛克希德馬丁公司網站）

記者吳宛霖／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜透過競選總部發出中、英文版本新聞稿，就美國總統川普批准對台F-16V戰機軍售案表示感謝。時代力量立委徐永明今日在臉書上表示，韓國瑜深知靠韓粉無法贏得總統大選，因此調整發言試圖爭取中間選民認同， 「這種矯情的感謝，只是顯得黃鼠狼給雞拜年。」

川普18日表示，已批准售台66架F-16V戰機，「現在正等參議院通過，但我已准了。這筆軍售價值80億美元（約新台幣2505億元），很大一筆金額，會有一大堆就業機會，我們知道他們（指台灣）會負責任地使用這些F-16V，這是一款很棒的飛機。」

對此，韓國瑜表示，自己未來擔任總統將會繼續強化台美國防與安全關係，善盡「和平捍衛者」的角色。他指出，維護兩岸和平除了要有正確務實的政策外，也要有堅強的軍事力量做為後盾，在台灣海峽軍事力量失衡的情況下，國軍建構新一代戰力有其必要性。

徐永明表示，美國總統川普批准對台F-16戰機軍售案，中國外交部認為後果由美方承擔，韓國瑜竟一反常態發布中英文聲明感謝川普批准軍售，可看出「選情不佳」。他指出，韓國瑜的劣跡敗行豈是一次測對風向就能洗白，先為過去進中聯辦密會，傷害台灣主權道歉，否則這種矯情的感謝只是「顯得黃鼠狼給雞拜年」。

▲台灣空軍司令部表示，F-16V後勤維補成本效益高，能最快形成即時戰力。（圖／翻攝自空軍司令部臉書）

製造商洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）表示，F-16V配置的核心是有源電子掃描陣列（AESA）雷達，裝載現代商用現貨（COTS）為基礎的航空電子子系統和大型高分辨率顯示器，擁有之前型號所不具備的多項航空電子設備、武器和雷達技術，戰機結構更強，能「一路用到2070年，甚至更久」。

國防部空軍司令部表示，空軍三型主力戰機服役至今已到中壽期，自民國92年起空軍持續向美爭取彌補戰力間隙機種，但均未獲得同意供售，直到108年才同意供售新式戰機，F-16V型機人員轉換訓練最快、後勤維補成本效益高，獲得期程短，能最快形成即時戰力，是最佳選項，將規劃新增一個戰鬥機聯隊強化本島整體防空安全，兵力編現比將可達90％以上。

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