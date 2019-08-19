影／美售我66架F-16V　國台辦批台繳保護費「終成棄子」

記者曾俊豪／北京報導

針對美國將售台66架F-16V戰機，國台辦發言人馬曉光今（19日）除指出美方嚴重違反一中原則和中美三個聯合公報外，他還抨擊蔡英文和民進黨當局損害兩岸同胞的利益，不惜充當美國的「馬前卒」，向美繳納高額「保護費」，最終只能成為棄子。

▲國台辦發言人馬曉光 。（圖／記者曾俊豪攝）

馬曉光指出，就美方擬向台灣出售F-16V戰機，大陸外交部已就此向美方提出嚴正交涉，美方此舉粗暴干涉中國內政，嚴重損害中美關係、兩岸關係和台海地區和平穩定，「我們堅決反對」。

他表示，美方應立即取消有關對台軍售計劃，停止向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號，「任何勢力都不要低估我們捍衛國家主權和領土完整的決心和能力。」

馬曉光強調，蔡英文和民進黨當局，損害兩岸同胞的利益，不惜充當美國的「馬前卒」，向美繳納高額「保護費」，最終只能成為棄子。

美國總統川普正式批准對台售出總價80億美元、約新台幣2500億元的F-16V戰機群，總統府發言人黃重諺表示，此軍售案將大幅強化我國空中防衛能量，我國將持續以負責任的態度，致力確保兩岸及區域的和平穩定，並維護台灣的自由民主。

大陸外交部發言人耿爽也在第一時間回應，呼籲美方應立即取消該項軍售計劃，否則由此造成的一切後果，必須由美方承擔，「中方將根據形勢的發展，採取必要的措施，來維護自身利益。」

▲美國總統川普批准售台66架F16-V。（圖／達志影像／美聯社）