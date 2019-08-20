F-16V批准售台！27年再獲新戰機　66架「致命毒蛇」進駐戰力大躍升

▲川普批准對台軍售，66架F-16V將陸續進駐台灣。（圖／翻攝自洛克希德馬丁官網）



記者林彥臣／綜合報導

美國總統川普已批准軍售台灣66架F-16V戰機，總值約80億美元（約新台幣2500億元），這是空軍27年來，再度獲得新戰機。空軍司令部說明，空軍三型主力（幻象、F-16A/B、IDF）戰機服役迄今已屆中壽期，為因應不斷提升的敵情威脅及未來作戰需求，籌建新式戰機。F-16V（BLK70）新機除配備AESA雷達外，推力變大、航程增加，「不是以前的F-16」。

F-16V的「V」是viper（蝮蛇）的意思，具備短場起降、部分隱匿和視距外飛彈接戰能力。最大改良是換裝AN/APG-83型的AESA雷達，可對空搜索、追蹤、武器導控、電子作戰及通訊等多重功能，另外改裝新式的任務電腦、座艙儀表、頭盔瞄準系統、電戰莢艙等，可搭配最新一代的AIM-9X響尾蛇飛彈，讓F-16的戰力大躍進。

▲F-16V的「V」是viper（蝮蛇）的意思，戰力比過去的F-16提升許多。（圖／翻攝自洛克希德馬丁官網）



空軍表示，F-16V是針對當前敵情威脅最佳選項，考量美軍各型先進主力戰機均符合作戰需求，其中，尤以F-16V轉換訓練最快、後勤維補成本效益高，獲得期程短，能最快形成即時戰力。

美國上次對台出售戰機，是1992年前美國總統老布希（George H.W. Bush）時代，宣布同意出售空軍150架F-16戰機，包括120架F-16A型與30架F-16B型，總金額達到60億美元，採購計畫取名為「和平鳳凰計畫」，於1997年4月起陸續交機。時隔27年後，美方將出售台灣66架F-16V戰機，總值約新台幣2500億元，國防部將向立法院提出特別預算，以支應美方同意供售項目；另外，將以一般公務預算支應彈藥、輔戰等裝備。

前外交部長程建人分析，川普批准售台F-16戰機有三大因素，一是長期的戰略面考量，美國認為大陸崛起，在政治、經濟、安全、軍事等各方面，對美國形成很大的影響，因此川普政府的一貫策略，就是把台灣涵蓋在印太戰略中，考量台灣的國防與自衛能力，維持台海和平安定，也符合美國的利益。

▲川普不諱言，軍售案將帶來很多錢及工作機會。（圖／達志影像／美聯社）



程建人說，第二點是政治考量，在國際上營造自由民主陣營互助的氛圍，在美國國內則因應即將到來的總統選舉與對中國的憂慮和懷疑，軍售台灣絕對有利於選舉；第三則是出自經濟考量，川普也很明確的說，這筆軍售是一大筆金額且會創造許多就業機會。

大陸外交部發言人耿爽19日下午在例行記者會回應相關提問時聲稱，中方近來多次就美擬售台F-16V戰機向美方提出嚴正交涉，要求立即取消該項軍售計畫，停止售台武器和美台軍事聯繫，否則，由此造成的一切後果必須由美方承擔，中方將根據形勢發展，採取必要措施維護自身利益。

▲大陸外交部發言人耿爽。（圖／大陸外交部）



針對大陸外交部、國台辦接連表態反對美國對台出售F-16V戰機，陸委會回應表示，北京當局是造成台海情勢緊張的始作俑者，根本無權對台灣提升自我防衛、維護和平說三道四。

▲比起F-35，F-16V目前可以更立即符合台灣的作戰需求。（圖／翻攝自洛克希德·馬丁官網）



此外，曾有人質疑，我國曾考慮購買美方較新的戰機F-35，最後為何購買較舊的F-16V？《中央社》報導，國防部長嚴德發去年3月在立法院備詢時曾提及，F-35符合空軍司令部作戰需求，確實有向美方提這項方案；空軍人士受訪表示，具備垂直起降的F-35B是先進的戰鬥機，也符合台灣的作戰需求，但依國際訂單現況，國軍從下訂到交機可能至少要等10年。