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輕颱白鹿恐登陸花東！專家示警中南部　「小心過山後西南尾引發強降雨」

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▲▼白鹿颱風路徑預測。（圖／翻攝自天氣職人吳聖宇臉書）

▲吳聖宇分析，白鹿颱風路徑有登陸花東的可能性，東半部首當其衝，再來則要注意過山後西南尾引發中南部的強降雨。（圖／翻攝自天氣職人吳聖宇臉書）

記者賴文萱／台北報導

今年第11號颱風「白鹿」生成！天氣職人吳聖宇分析，目前看起來高壓勢力增強趨勢較為明顯，趨向昨天提到的路徑A（西進）機會較大，甚至會有登陸花東的可能性，影響期間在本周末（24-25日），強度應該不強，輕度颱風機會大。

▲▼準颱風白鹿未來路徑目前仍分歧。（圖／翻攝自天氣職人吳聖宇臉書）

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▲吳聖宇20日曾分析，颱風有A、B兩種可能分歧路徑，在白鹿正式生成後，預估走A路徑機會大。（圖／翻攝自天氣職人吳聖宇臉書）

吳聖宇說，若依照此路徑東半部首當其衝，再來要注意過山後西南尾引發中南部的強降雨，但是速度快，順利過去的話，後續高壓補位，天氣好轉的速度也會很快，簡單供參考，再觀察。

▲▼白鹿颱風。（圖／中央氣象局）

▲隨著白鹿颱風逼近，周五下半天起，北部、東半部以及恆春半島會率先受外圍環流影響下雨，深夜開始風雨增強，周六影響最顯著。（圖／中央氣象局）

隨著白鹿颱風持續逼近台灣，氣象局表示，周五（23日）受到颱風外圍環流影響，花東及宜蘭地區逐漸有間歇性短暫陣雨，而西半部地區仍以多雲到晴的天氣為主，午後留意中南部地區及北部山區有局部短暫雷陣雨並有較大雨勢發生的機率。

周六（24日）颱風最接近台灣地區，全台有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率；周日（25日）颱風逐漸遠離，但颱風外圍環流及西南風或南風環境場，中南部地區仍有有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區亦有局部短暫雷陣雨。

另外，周五至周日颱風影響期間，北部、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海地區有長浪發生的機率，沿海風浪大，盡量避免前往海邊活動。

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關鍵字：白鹿颱風,颱風,氣象局,氣象雲,吳聖宇

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