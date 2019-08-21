2年首個登陸颱　白鹿豪雨轟2天「風雨時程」出爐！國家級預警：周末衝擊陸地

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2年首個登陸颱　白鹿颱風豪雨轟2天「風雨時程」出爐！NCDR：周末衝擊陸地

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▲▼2年首個登陸颱　白鹿豪雨轟3天「風雨時程」出爐！國家級預警：周末衝擊陸地。（圖／翻攝NOAA、NAVY）

▲白鷺颱風未來移動過程環境垂直風切較強，不利持續發展。（圖／翻攝NOAA）

記者許力方／綜合報導

今年第11號輕度颱風「白鹿」（Bailu）生成，中央氣象局預估，未來颱風朝西北移動，可能從宜花東登陸、穿過台灣，23日（周五）北東、恆春半島開始轉雨，將發布海警， 24日（周六）是影響最明顯時候，也不排除會發布陸警，中南部雨勢顯著。國家災害防救科技中心（NCDR）也預警，依照目前各國預測路徑，白鹿周末將對台灣陸地產生衝擊。

原位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓於21日下午增強為第11號白鹿颱風。氣象局觀察，目前颱風中心位在鵝鑾鼻東南東方1410公里海面上，以時速16公里速度，持續朝西北向台灣移動，未來路徑受太平洋高壓強弱變動調整。近中心最大風速每秒18公尺，相當於8級風，瞬間最大陣風每秒25公尺，7級暴風半徑100公里。

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▲▼2年首個登陸颱　白鹿豪雨轟3天「風雨時程」出爐！國家級預警：周末衝擊陸地。（圖／翻攝NOAA、NAVY）

▲▼2年首個登陸颱　白鹿豪雨轟3天「風雨時程」出爐！國家級預警：周末衝擊陸地。（圖／中央氣象局）

▲2年首個「登陸颱」白鹿挾豪雨灌3天！NCDR：周末衝擊陸地。（圖／NCDR、中央氣象局）

氣象局預報，白鹿將於23至25日（周五至周日）3天影響台灣天氣。若以花蓮登陸的路徑來看，中南部地區的雨勢可能比北部還顯著

23日（五）－颱風外圍環流影響，花東及宜蘭地區逐漸有間歇性短暫陣雨，西半部仍多雲到晴，午後中南部地區及北部山區有局部短暫雷陣雨，並有較大雨勢發生的機率。
24日（六）－颱風最接近，全台有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生機率。
25日（日）－颱風逐漸遠離，但颱風外圍環流及西南風或南風環境場，中南部仍有有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生機率，其他地區也有局部短暫雷陣雨。

氣象預報員陳伊秀說，白鹿未來移動過程環境垂直風切較強，不利持續發展，預估增強幅度有限，以輕颱強度影響台灣機率高，目前預估會從東半部登陸，穿過台灣，登陸地區仍有微調空間，若太平洋高壓更強，可能往南偏，變弱就往北修，23日將發海警，發布陸警時間尚不確定，但發布機率也高。

根據資料指出，去年沒有颱風登陸台灣，上一個颱風中心有登陸台灣的紀錄為2017年7月30日登陸的輕颱海棠。依照目前路徑來看，白鹿恐成2年來首個「登陸颱」。

NCDR也預警「白鷺將對台灣陸地產生衝擊」。依據目前各國預測路徑圖顯示，白鹿將於24日一天內通過台灣，颱風中心點由東半部登陸後，可能通過台灣中部附近，暴風圈恐籠罩各地。

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▼白鹿颱風恐以輕颱之姿撲台。（圖／翻攝NAVY）

▲▼2年首個登陸颱　白鹿豪雨轟3天「風雨時程」出爐！國家級預警：周末衝擊陸地。（圖／翻攝NOAA、NAVY）

ET快訊
2年首個登陸颱　白鹿豪雨轟2天「風雨時程」出爐！國家級預警：
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關鍵字：氣象,氣象雲,中央氣象局,NCDR,白鹿颱風,颱風

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