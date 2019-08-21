一張圖看白鹿颱風各國最新路徑！　「一致預測登台機率大」

▲從各國颱風預測路徑顯示，白鹿颱風貫穿台灣機率高。（圖／翻攝自NCDR）

記者賴文萱／台北報導

今年第11號颱風「白鹿」下午2點生成，根據天氣與氣候監測網NCDR統整的各國颱風路徑，包含台、日、韓、中國大陸及香港都一致預測「白鹿將貫穿台灣」機率高，僅登陸的位置有所差異。目前氣象局不排除白鹿可能從東半部登陸，周六一整天是影響台灣最明顯的時間點，提醒民眾隨時留意最新颱風動態。

去年沒有颱風登陸台灣，上一個颱風中心有登陸台灣的紀錄為2017年7月30日登陸的輕颱海棠，若依照目前路徑來看，這次白鹿恐成2年來首個「登陸颱」。

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▲白鹿颱風各國預測路徑。（圖／翻攝自NCDR）

以NCDR統整下午2點的各國颱風路徑來看，台、日、韓、中國大陸及香港的氣象單位都預測，白鹿颱風將從東半部登陸，周六貫穿台灣，其中僅在登陸位置有所差異。氣象局表示，白鹿不排除從東半部登陸台灣，但地點仍有微調空間，將視未來幾天太平洋高壓勢力強弱而定，若高壓再更強一點，可能再往南偏，但若變弱就會往北修。

若依照現在氣象局發布的路徑來看，周六是白鹿影響台灣最顯著的時間點，氣象局周五將發布海警，也不排除發布陸警。但因白鹿未來移動過程環境垂直風切較強，不利持續發展，預估增強幅度有限，以輕颱強度影響台灣機率高。

隨著白鹿颱風持續逼近台灣，周五東半部地區受到颱風外圍水氣移入影響，會開始有降雨，周六一整天是颱風影響最明顯的時間點，周日颱風遠離，但隨著風場轉為偏西南風，中南部地區雨勢會比其他地區稍多。