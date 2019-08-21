颱風白鹿周六撲台！東半部登陸機率高　「周五海警、不排除也發陸警」

▲颱風白鹿預估周五、六直撲台灣，氣象局目前預估可能從東半部登陸，周五將發海警，也不排除發布陸警。（圖／翻攝自RAMMB）

記者賴文萱／台北報導

今年第11號颱風「白鹿」下午生成，氣象局表示，目前預估白鹿會從東半部登陸，穿過台灣後，再進入台灣海峽登陸中國大陸，但實際登陸地點仍有微調空間。依照現在路徑預估，周六是白鹿影響台灣最顯著的時間點，氣象局周五將發布海警，也不排除發布陸警。

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▲根據氣象局8/21颱風路徑潛勢預報顯示，白鹿可能從東半部，約花蓮一帶登陸，周六影響台灣最顯著。（圖／中央氣象局）

氣象預報員陳伊秀則說，白鹿未來移動過程環境垂直風切較強，不利持續發展，預估增強幅度有限，以輕颱強度影響台灣機率高，周五將發海警，發布陸警時間雖尚不確定，但發布的機率也高。

在路徑方面，氣象局目前預估白鹿會從東半部登陸，穿過台灣後，再進入台灣海峽登陸中國大陸，但登陸地區仍有微調空間，將視太平洋高壓勢力強弱而定，若高壓再更強一點，可能再往南偏，但若變弱就會往北修，氣象局將持續觀察。

▲隨著白鹿颱風逼近，周五下半天起，北部、東半部以及恆春半島會率先受外圍環流影響下雨，深夜開始風雨增強，周六影響最顯著。（圖／中央氣象局）

隨著白鹿颱風持續逼近台灣，周五下半天起，北部、東半部及恆春半島地區受到颱風外圍水氣移入影響，就會開始出現降雨，周六一整天是颱風影響最明顯的時間點。若以花蓮登陸的路徑來看，中南部地區的雨勢可能比北部還顯著，要特別留意。

氣象局表示，預期輕颱白鹿強度較弱，周日遠離台灣後也會更減弱，沒辦法把西南風帶上來，但因風場會轉為偏西南風，中南部地區雨勢也會比其他地區稍多。

根據資料指出，去年沒有颱風登陸台灣，上一個颱風中心有登陸台灣的紀錄為2017年7月30日登陸的輕颱海棠。依照目前路徑來看，這次白鹿恐成2年來首個「登陸颱」。