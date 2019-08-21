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快訊／11號颱風「白鹿」生成！周六影響最劇　日預估路徑：撲向台灣

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▲▼準颱風白鹿。（圖／翻攝自RAMMB）

▲今年第11號颱風白鹿生成。（圖／翻攝自RAMMB）

記者賴文萱／台北報導

菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓已增強為颱風白鹿，氣象局表示，各模式預測路徑從琉球附近到台灣通過都有，若靠近台灣，影響時間點則從周五下半天之後開始，周六一整天會最明顯。根據日本氣象廳預估路徑，白鹿颱風將撲向台灣。

氣象局表示，原位於菲律賓東方海面之熱帶性低氣壓，於今（21）日14時發展為第11號颱風（國際命名：BAILU，中文：白鹿），距離台北西南方約1530公里，未來將向西北移動，有朝台灣接近之趨勢，預計台灣地區23至25日將受颱風及其外圍環流影響，請注意氣象局發布之最新颱風動態。

請繼續往下閱讀...

天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，白鹿颱風正式形成，目前歐美主流數值預報都已逐漸收攏、集中。指向的結論都一樣：白鹿颱風本周末襲台的可能性，很高。太平洋高壓此刻正在增強中，雖然能將滯留台灣許久的低壓帶給推走，但同時也把白鹿颱風往台灣導引過來，所謂「有一好，沒兩好」，大概就是這樣。

初步看比較好的消息是，由於白鹿估計兩天多後就會觸陸，發展時間不足，巔峰強度不至於太強，當前以「輕颱」等級襲台的機率最高。不過因為高壓導引明確，估計白鹿走的很快，目前看周六登陸，周日馬上就離開，不會拖泥帶水，不留西南氣流，這算是另一個好消息。

▲▼白鹿颱風生成。（圖／翻攝自日本氣象廳）

▲白鹿颱風生成。（圖／翻攝日本氣象廳）

氣象預報員陳伊秀則說，白鹿未來移動過程環境垂直風切較強，不利持續發展，預估該熱帶系統增強幅度有限，以輕颱強度影響台灣機率高。在路徑方面，氣象局目前預估白鹿會從宜花一帶登陸，穿過台灣後，再進入台灣海峽登陸中國大陸，但登陸地區仍有微調空間，將視太平洋高壓勢力強弱而定，若高壓再更強一點，可能再往南偏，但若變弱就會往北修。

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關鍵字：颱風,白鹿,白鹿颱風,氣象局,氣象雲

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