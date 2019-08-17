普渡海苔「剩空氣包」一片不留　他爆雞皮：好兄弟真的會吃...網驚發財了

▲普渡海苔，竟變成空氣包！（圖／翻攝臉書爆料公社）

網搜小組／劉維榛報導

老一輩流傳，中元普渡拜過的祭品，味道會變淡甚至走味，不過有達人解釋，是因拜拜的香會產生乙烯，容易催熟食物所致！然而，最近一名男網友拿起一包剛拜完的海苔，結果一看是空袋子，笑虧「原來普渡真的會有好兄弟來吃」，掀起萬人直呼，「要發財了！」

一名男網友在臉書《爆料公社》分享獵奇經驗，日前中元普渡，家家戶戶進行會祭拜好兄弟，以求平安順遂，原PO也不例外，當天準備海苔當作祭拜品，拜完後一切無異常，怎料昨（16）日，想拿出一包海苔當作點心時，赫見超傻眼的狀況。

請繼續往下閱讀...

「今年買來普渡的海苔就這樣不見了！」原PO貼出一照片證明，仔細一看，尚未開封的包裝，裡面根本沒有海苔，只有一包乾燥劑，讓他不可置信驚呼，「原來普渡真的會有好兄弟來吃！」

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲網笑炸，原PO要發財了！（圖／翻攝臉書爆料公社）

詭異顯靈的貼文掀起1.1萬名網友朝聖一睹奇觀，紛紛胡鬧笑虧「不錯阿，好兄弟吃的很乾淨阿」、「那是海苔鬼，陰陽眼才看得到」、「是中元節、普渡專用的好兄弟限定版」、「買的時候沒看到，拜的時候也沒看到，真的是鬼打牆」、「我以前也吃過這種空的，可惜小時候沒有網路」、「我的旺旺仙貝有一包裡面也少了一塊」、「真真實實的真空包」。

有眼尖網友發現包裝上的4個關鍵字，再次引發聯想，「包裝上有寫味付海苔（未附海苔），所以是空的沒錯」、「包裝有暗示了啊→未附海苔！」而味付海苔的意思，就是調味過的海苔，諧音讓人忍不住會心一笑。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！