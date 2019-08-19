咖啡控買起來！饕客指定必喝醇品金杯　中秋組合開賣

▲東森購物引進DISCOVER COFFEE醇品金杯精品級咖啡豆，於旗下電視購物、購物網同步開賣。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

看準中秋送禮商機，東森購物鎖定咖啡一族，引進頂級DISCOVER COFFEE醇品金杯精品咖啡豆，預計將帶來一波「黑金」銷售高峰。東森購物表示，現在消費者偏好挑選自己喜歡的咖啡豆，並利用各種沖煮方式，將其風味釋放到淋漓盡致，因此搶先推出嚴選1600公尺以上阿拉比卡G1等級精品級生豆，產量罕見珍稀。

東森購物指出，特別限量發售的DISCOVER COFFEE醇品金杯精品咖啡豆，為行家、饕客指定必喝，其最大特色除了採取工序十分繁複細緻的直火「分豆烘培法」，「醇品金杯」還必須嚴選哥倫比亞、印尼、巴西、衣索匹亞這4個產區的生豆，再經由專業烘豆師獨家的配豆及烘焙度，精心調配呈現咖啡的獨特香醇，保證新鮮烘培。

此次引進DISCOVER COFFEE「醇品金杯精品級咖啡豆」，每組4包，市價10,000元，東森價1,980元，於東森購物網、電視購物同步販售，電視購物則預計於8月20日晚間22:40在第47頻道限量開賣。

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