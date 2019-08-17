準備掃貨！網購搜出爆款眼霜　揭剁手族默默搶的隱藏好物

▲想擁有一雙迷人電眼，在保養上，別忘了要好好照顧眼周肌膚。（圖／免費圖庫pakutaso）

記者洪菱鞠／台北報導

每個女孩都希望自己有一雙迷人電眼，可是一連上網、一打開電視，就會不小心陷入瘋狂追劇的狀態，一齣接著一齣，每天熬夜也要看，一看就停不下來，等到某天照鏡子猛然一看，才發現黑眼圈、眼袋、黯沉、疲態都跑出來了！眼睛只有一對，過度用眼真的「母湯」啦，當然更重要的是，眼周部位是很脆弱的，不好好照顧的話，就算妝容再好看，也會人被一眼看穿老態、沒精神。

說到保養，一般最基礎的步驟就是卸妝、洗臉、化妝水、乳液，整張臉雖然都顧到了，但從細節來看的話，眼周卻很容易讓人忽略的一個部位，而根據統計，每10個女生中，只有4人有使用眼霜的習慣。別以為年紀輕輕就不用太在意眼周保養，或是認為擦眼霜是輕熟齡的工作，事實上，現代人使用3C產品頻繁，滑手機、看平板，再加上熬夜睡眠不足等問題，無形中摧殘眼周肌膚，就算是年輕美眉也一定要注意保養，才會有漂亮雙眼。

▲高CP值的PS美美妍電眼修修全效發光眼霜，不只保養眼周，還能擦全臉。（圖／記者涂含昀攝）

想找到自己的「命定眼霜」不容易，但最近網購出現爆款「PS美美妍電眼修修全效發光眼霜」，在網路掀起一陣討論熱潮，除了擦起來不厚重黏稠，質地清爽好吸收，從海刺芹、海茴香等獨特植物萃取幹細胞，再加上6種胜肽成分，訴求保濕、亮白、緊實眼周肌膚，維持肌膚彈性之外，對於沒時間或嫌麻煩懶得擦瓶瓶罐罐的人，這瓶最大特色就是多效合一，不僅可以呵護眼周，也適用於全臉，由於乳霜質地好推開、延展性好，30ml大容量可以擦很久，屬於高CP值的多功效複合性乳霜，是特別適合懶人的保養眼霜，外出時也只要帶一瓶就能搞定。

除了一擦上去就有感的高保濕力，網路討論最多的另一重點就是「價錢太犯規了！」不只現在入手眼霜買一送一只要1,280元，還有大方超值加碼，買再送PS眼霜3ml、PS嘟唇修修豐嫩顯色唇筆韓式裸唇3g，換算產品總價值3,480元，整組划算到不行，效果也不輸醫美或專櫃，因此吸引一票姊妹默默搶起來「剁手」囤貨。



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