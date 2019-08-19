阿瘦超緩震氣墊休閒鞋　連駐東森購物獨家首賣

▲阿瘦皮鞋進駐東森購物，獨家首賣氣墊健康休閒鞋。（圖／東森購物提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

本土鞋業龍頭品牌阿瘦皮鞋進駐東森購物，首檔推出針對女性量身打造的「雙核心避震氣墊健康休閒鞋」，前後15度微笑曲線及彈力氣囊結構，讓行走達到避震、省力推進的功效，提高腳踝與膝關節的保護力，是阿瘦超緩震革命之作，將於8月20日（二）16:40在東森購物台46頻道獨家限量銷售。

阿瘦皮鞋依據最新出爐的大數據資料發現，高達90.9%國人步態有內偏或外偏等異常情況；93%有足底壓力集中於前掌的情形。針對久站、久走常見不同的足部問題，結合專利鞋墊科技及獨家彈力推進氣墊設計，打造全新「雙核心避震氣墊健康休閒鞋」，提供輕鬆、柔軟、靈活的穿著體驗。

東森購物表示，看準市場對於健康機能鞋款需求的提升，與阿瘦皮鞋合作，將持續引進適合會員的舒適鞋款，而此次主打氣墊健康休閒鞋，特色在於鞋底採微笑曲線，離地最舒適2.5至3公分的距離，可有效吸收衝擊力，降低前掌壓力，舒緩足底筋膜炎；採用3D霸氣艙，彈力空氣囊，增加雙倍彈力，16支雙向獨立筒，有效吸震，降低關節的損傷；運用化纖長絲立體飛織，柔軟包覆，線圈和網眼結構一線成型，透氣性佳、乾爽舒適；鞋底前掌、後跟部位植入強化橡膠，並採輪胎紋加強止滑功能，能有效抓地安全止滑，大幅增加耐磨和耐穿度。

▲「雙核心避震氣墊健康休閒鞋」分別有黑色和粉色兩款可選。

阿瘦皮鞋在減壓抗震功能上不斷提升，祕訣就在於具有獨特性能的超氣墊構造，配合步行時重心移動的軌跡，依照足底承受到的不同壓力，滿足「前掌彈力推進」、「全足弓穩定支撐」、「後跟減壓吸震」不同位置的需要，提供最大的緩衝，增強舒適感，給予腳部最適當的保護。「雙核心避震氣墊健康休閒鞋」結合足部健康及輕便俐落，分別有黑色和粉色兩款可選，無論上班或居家，皆能更輕鬆自在地通勤、工作、運動。