　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批韓國瑜「史上最偷懶市長」　陳致中秀行程表揭秘：平均3天才出現一次

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼公文隔空戰「誰批得多」！韓國瑜直播PK蘇貞昌：一個人高的公文。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

▲韓國瑜秀出公文，立志要當全台最認真市長。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

記者李唯甄／高雄報導

高雄市長韓國瑜近來身陷「責任制」、「批公文」等風波，為了立志當全台灣最認真的市長，他還開起直播，秀出「比身高高」的公文；但現在又有議員爆料，指韓國瑜執政到現在232天、「有機會與市民互動接觸」的行程只有78筆，等於平均3天市長才出現一次，直批韓國瑜是否是有史以來最偷懶、最不認真的市長？

民進黨議員陳致中19日PO文，稱團隊「秉著實事求是的科學精神、扮演行程柯南角色」，調閱出韓國瑜的市政行程資料，發現從去年12月25日上任、到今年8月13日為止，韓國瑜執政232天以來，公開市政行程有196筆，其中視察參訪、參與活動、夜宿基層、機動勘災等「有機會與市民互動接觸」的所謂接地氣行程，一共有78筆，讓陳致中直呼「我的天啊！等於平均3天市長才出現一次，難怪市民心裡感嘆市長很鬼混」。

▲陳致中出席陳水扁簽書募款餐會。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳致中扮演「行程柯南」，批韓國瑜是有史以來最偷懶市長。（圖／記者林敬旻攝）

陳致中進一步指出，「如果韓國瑜不想認真、不想勤勞，成天到晚，晚出、遲到、請假、快閃、放鴿子，轄區颱風暴雨卻赴外縣市辦選舉造勢，那不被罵翻才怪」，狠批韓國瑜是自作孽不可活，「國家機器無法害你，只有你心中的魔才會」。

高雄市政府新聞局則回應，陳致中實在誤會大了，「議員來文要求新聞局提供韓市長視察參訪行程表，而不是市長全部公開行程」，因此有許多不公開的內部會議和行程沒有列入，「市長行程當然好幾倍於所提供資料，這是一個數學拿錯數字來算的烏龍，敬請議員審慎了解行程內容」。

但陳致中隨後又火速反擊，「新聞局還真敢講」，要市府趕快公布那些連媒體也不知道的、好幾倍的其他公開行程」，最後不忘狠酸韓國瑜「不是把公文疊很高就能證明什麼，或是以大量隱藏性行程來混淆視聽就能無中生有」。

▲▼陳致中秀出韓國瑜的行程列表。（圖／陳致中提供）

▲陳致中秀出韓國瑜的行程列表。（圖／陳致中提供）

ET快訊
雨彈續襲11縣市！台中升級豪雨特報　中南部明雨勢更劇烈
5同學開進蘇花隧道…副駕喊：減速！被BMW超車「一早看新聞沉
李佳芬還原「十指緊扣」現場　黑到無法無天「理事長就這個習慣」

關鍵字：高雄市長,韓國瑜,批公文,行程,陳致中,新聞局

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

暗酸韓國瑜「一人高公文」？　侯友宜：做出政績才重要

斷言「最dirty還沒出來」　柯文哲：韓國瑜在立法院黑資料太多

口譯哥掀馬系、蔡系監委戰火！江綺雯嗆外交部：拿到消息誤判嗎？

批韓國瑜「史上最偷懶市長」　他秀出行程表揭秘：平均3天才出現一次

跟吳敦義、蔡英文都不熟？　侯友宜：我對張錫銘、薛球比較清楚

李佳芬農舍案遭拔官？雲林縣農業處長張鴻猷澄清：累了想換跑道

郭柯王結盟未解！台灣民眾黨「形象」靠你了　8月22日開始徵件

桃園三結義破局後…傳「郭王」拱柯選總統　王金平駁：怎麼可能

韓家軍封她「台版李英愛」　何庭歡一愣：我沒有那麼溫柔漂亮有才藝....　　　

挺侯友宜先拚市政　葉毓蘭：誰當競總主委有差嗎？

肥貓降臨！跳麻將桌「一腳打亂」 網友全笑爛：是不是看到暗號

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

具惠善宣布要離婚！！　安宰賢撂狠話：我們再見面沒有意義

Ella當眾被玖壹壹「吻遍」！　 嗨喊：我會被粉絲拉黑

3千人1小時清出14450公斤垃圾　北部最髒海灘！前後對比超驚人

生產過程曝光！寶寶「咕嚕滑出」　忍痛46分鐘...白犀牛媽媽累癱

春風、健志「摩托車」騎進演唱會 洋蔥後頭...「腳踏車」入場超悠哉XD

BY2《明日之子3》大秀RAP！　直播無修音...網狂轟：車禍現場

劉以豪索吻失敗委屈：800萬也不可以？　「麥子姐」潑水「321」大洗白！

邕聖祐：我喜歡的人只有一個　「約金香起看電影」開撩！

暗酸韓國瑜「一人高公文」？　侯友宜：做出政績才重要

斷言「最dirty還沒出來」　柯文哲：韓國瑜在立法院黑資料太多

口譯哥掀馬系、蔡系監委戰火！江綺雯嗆外交部：拿到消息誤判嗎？

批韓國瑜「史上最偷懶市長」　他秀出行程表揭秘：平均3天才出現一次

跟吳敦義、蔡英文都不熟？　侯友宜：我對張錫銘、薛球比較清楚

李佳芬農舍案遭拔官？雲林縣農業處長張鴻猷澄清：累了想換跑道

郭柯王結盟未解！台灣民眾黨「形象」靠你了　8月22日開始徵件

桃園三結義破局後…傳「郭王」拱柯選總統　王金平駁：怎麼可能

韓家軍封她「台版李英愛」　何庭歡一愣：我沒有那麼溫柔漂亮有才藝....　　　

挺侯友宜先拚市政　葉毓蘭：誰當競總主委有差嗎？

手機Line也能找停車位！　竹市埋設1130顆地磁感應設備

新疆再簽NBA戰將　勇士2017年冠軍班底克拉克加盟

仇人住3樓卻不知那一棟　惡情侶三秒膠怒灌大門鑰匙孔報復

地球其實是「甜甜圈形狀」？地平派學者打破圓形迷思

袁艾菲勾同事上床「買可樂」衝收視　曝光獨家獵愛祕技！

暗酸韓國瑜「一人高公文」？　侯友宜：做出政績才重要

超商購物「機車踏板獨留娃」　小手小腳露出...媽媽們都心碎了

求職照過來！　台南就業中心8月下旬連3場徵求780優秀人才

反暴力路跑　竹市府呼籲以行動支持「要抱不要暴」

見長髮正妹瞬間「精蟲衝腦」撲倒　她揮九陰白骨爪狠扯蛋秒退狼

台中市政推動滿意度調查(限20歲以上台中市居民)

台中市長盧秀燕入主市府執政將滿一週年，諸多政策及施政措施是否為台中市帶來新面貌？台中市民是否有感？《ETtoday新聞雲》邀請網友們一起來發表意見，讓您的聲音被聽見！ETtoday民調雲 敬上<..

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

政治熱門新聞

李佳芬訪永康商圈「與男友人十指..

李佳芬回應十指緊扣照　曝韓國瑜..

全文／韓國瑜聲明：感謝川普批准..

與李佳芬十指緊扣　李慶隆回應了

被列國政顧問名單　政大社科院長..

還原「十指緊扣」　李佳芬：黑到..

潘恒旭喊絕子絕孫　楊秋興親口回..

公文隔空戰！韓國瑜直播PK蘇貞..

快訊／黃國昌助理賴嘉倫出戰汐止..

政治人物家人赴陸經商掀戰　學者..

蔡英文「你們要對某人道歉」　台..

吳敦義盼一週內會面　郭陣營回應

18天掉10萬粉！柯：他們希望..

不接韓競總　韓粉灌爆侯友宜臉書

更多熱門

相關新聞

跟吳敦義不熟？侯友宜：我對張錫銘、薛球比較清楚

新北市長侯友宜近日因拒絕擔任國民黨總統參選人韓國瑜競總主委惹來罵聲，但他19日受訪時澄清先拚市政比較重要，並無不支持韓國瑜。有趣的是，被問及對檯面上政治人物的觀感時，侯友宜竟回答跟國民黨主席吳敦義、總統蔡英文都不是那麼熟，還直呼他對張錫銘、薛球等要犯比較清楚！

韓粉封「台版李英愛」　何庭歡尷尬笑

葉毓蘭護航侯友宜：誰當競總主委有差嗎？

還原「十指緊扣」　李佳芬：黑到無法無天

「這3人」組謠言食物鏈　網友神預測發展

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

5同學開進蘇花隧道　被BMW超車…一早看新聞沉默了

男大生遊樂園打工　右腿遭切斷

李佳芬訪永康商圈「與男友人十指緊扣」

具惠善《熊孩子》老公話題全剪掉

熊大免費貼圖來了！　LINE上傳限時動態就送貼圖

台灣10歲男孩奪寶可夢世界冠軍

被房東騙上樓！正妹女大生遭背刺慘死

快訊／13縣市大雨特報　氣象局：小心陽光是騙局

製作人飆罵大根：誰放這王八蛋來的！

具惠善IG取關安宰賢　合照全刪光

快訊／具惠善打臉：我被背叛！

南韓三大社2019上半年損益出爐

麥當勞好貴？神人點餐法曝光：100元吃到吐

安宰賢神隱27hrs靠山遭起底　韓網罵翻

他拿錯身分證瞬間尷尬　網友一看反求買

更多

最夯影音

更多

肥貓降臨！跳麻將桌「一腳打亂」 網友全笑爛：是不是看到暗號

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

具惠善宣布要離婚！！　安宰賢撂狠話：我們再見面沒有意義

Ella當眾被玖壹壹「吻遍」！　 嗨喊：我會被粉絲拉黑

3千人1小時清出14450公斤垃圾　北部最髒海灘！前後對比超驚人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面