批韓國瑜「史上最偷懶市長」　他秀出行程表揭秘：平均3天才出現一次

▲韓國瑜秀出公文，立志要當全台最認真市長。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

記者李唯甄／高雄報導

高雄市長韓國瑜近來身陷「責任制」、「批公文」等風波，為了立志當全台灣最認真的市長，他還開起直播，秀出「比身高高」的公文；但現在又有議員爆料，指韓國瑜執政到現在232天、「有機會與市民互動接觸」的行程只有78筆，等於平均3天市長才出現一次，直批韓國瑜是否是有史以來最偷懶、最不認真的市長？

民進黨議員陳致中19日PO文，稱團隊「秉著實事求是的科學精神、扮演行程柯南角色」，調閱出韓國瑜的市政行程資料，發現從去年12月25日上任、到今年8月13日為止，韓國瑜執政232天以來，公開市政行程有196筆，其中視察參訪、參與活動、夜宿基層、機動勘災等「有機會與市民互動接觸」的所謂接地氣行程，一共有78筆，讓陳致中直呼「我的天啊！等於平均3天市長才出現一次，難怪市民心裡感嘆市長很鬼混」。

▲陳致中扮演「行程柯南」，批韓國瑜是有史以來最偷懶市長。（圖／記者林敬旻攝）

陳致中進一步指出，「如果韓國瑜不想認真、不想勤勞，成天到晚，晚出、遲到、請假、快閃、放鴿子，轄區颱風暴雨卻赴外縣市辦選舉造勢，那不被罵翻才怪」，狠批韓國瑜是自作孽不可活，「國家機器無法害你，只有你心中的魔才會」。

高雄市政府新聞局則回應，陳致中實在誤會大了，「議員來文要求新聞局提供韓市長視察參訪行程表，而不是市長全部公開行程」，因此有許多不公開的內部會議和行程沒有列入，「市長行程當然好幾倍於所提供資料，這是一個數學拿錯數字來算的烏龍，敬請議員審慎了解行程內容」。

但陳致中隨後又火速反擊，「新聞局還真敢講」，要市府趕快公布那些連媒體也不知道的、好幾倍的其他公開行程」，最後不忘狠酸韓國瑜「不是把公文疊很高就能證明什麼，或是以大量隱藏性行程來混淆視聽就能無中生有」。

▲陳致中秀出韓國瑜的行程列表。（圖／陳致中提供）