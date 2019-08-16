高空拋物惹民怨！警方到場才知「小孩40歲」傻眼　網：18歲的我是胚胎

實習記者陳妙津／綜合報導

安徽民警9日接獲民眾報案，指有戶人家經常從高樓往下亂丟雜物，到場調查後發現是23樓住戶所為，本以為是家中幼童貪玩亂丟，不料家長竟回覆「小孩40歲了」，讓警方聽完也驚呆，只能請家長勸說孩子行為，不要再造成附近住戶困擾。

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據《新京報》報導，安徽阜陽民警9日上午接獲報案指，有居民肆意從高樓丟空酒瓶，所幸酒瓶砸落一旁步道並未傷及他人，卻也讓路過民眾嚇出一身冷汗，感到驚慌失措。

▲聽到「小孩」40歲，民警表情傻眼。（圖／翻攝自微博／新京報）



警方到場後調閱週遭監視影像，掌握嫌疑人住在23樓，便上樓詢問，聽到開門老人表示「酒瓶是孩子丟的」，本以為只是孩子貪玩，只是家長一時沒發現。沒想到老人竟說孩子「出去工作了」，引起警方疑竇，一問之下才知，所謂的「孩子」已經40歲，讓在場民警都驚呆，只好請老人多和兒子溝通，不要再亂丟東西下樓，以免砸傷他人。

▲在重力加速度影響下，從高空亂丟東西很可能導致他人被砸傷，嚴重可能死亡。（示意圖／取自pakutaso）

據了解，該戶人家已經不是第一次高空拋物，因為不習慣隨手收拾，常將垃圾從防盜窗扔出。新聞曝光後，網友也很傻眼，紛紛留言表示，「沒毛病，還沒60呢」、「是個寶寶」、「巨嬰」、「18歲的我還只是胚胎...」、「囂張得像個40歲的孩子」、「涉嫌故意殺人」、「一家子不是東西」、「子不教，父之過」。