廣東街頭驚見人體殘骸！疑墜樓「撞招牌被切割」...網兩派吵翻

▲廣東街頭驚見人體殘骸。（圖／翻攝自微博）

記者錢玉紘／綜合報導

超驚悚！中國大陸廣東惠州市的民眾在17日上午發現，街頭上竟散落著許多「人體殘骸」，嚇得趕快報警。警方初步判定是有人高空墜樓後撞到東西，變成屍塊。但這個推論引起網友激烈討論，有人認為不合理，也有人表示墜樓時真的會發生這種恐怖狀況。

民眾在17日早上7點多時，於社區的路邊發現人體殘肢，立即報警。警方到場後調查，發現死者疑似是來自福建省三明市的一名87歲老婦人，可能從高處墜落，過程中身體碰到廣告等尖銳物品，才導致被切割，變成屍塊摔到上。警方進一步調查之後，初步排除是他殺，也呼籲大眾不要聽信謠言。

儘管如此，由於案件相當離奇，引發許多網友「鍵盤推理」熱烈討論，一派人留言提到，「難道那個死者把自己切成一塊一塊的丟嗎？ 除了這個（他殺）也沒別可能了吧？」、「不可能是切的，以前有人從十幾樓跳下去。撞到其他地方也沒看見分兩半。」「反正就是不信。」

但也有網友表示，不久前才剛發生另一個案子，一名小孩墜樓，過程中撞到電線，身體被斷成兩半，這樣的事情是很有可能發生的，「人體沒有那麼結實，尤其是高墜，只要中間撞到點東西，碎成好幾塊很正常」、「《死神來了》裡面就常見了（台譯《絕命終結站》）」、「高處掉下來，人就像果凍一樣，不用什麼看板什麼的，掉地上就四分五裂」、「之前我們這邊有個小孩從9樓不小心掉下來，送去醫院時發現一隻手沒了。回到現場找發現掛在牆上的鐵鉤上，掉下來被扯斷了」。