社會 社會焦點 保障人權

保母餵1歲半幼兒吃起司饅頭！塞「5碎塊」缺氧過久...搶救45天亡

▲桃園市八德區某燒烤店梁姓女員工去年6月間回收炭火爐時，轉身不甚誤觸3歲男童，造成左手燙傷挨告。（圖／取自免費圖庫visualhunt）

▲新北市1歲半幼兒被保母餵食的起司饅頭噎到，因缺氧過久送加護病房45天仍宣告不治。（示意圖／visualhunt）

記者劉昌松／台北報導

新北市潘姓保母前年在餵食1歲半幼兒吃起司饅頭時，突然發現幼兒呼吸困難、嘴唇泛紫，潘女第一時間打電話向友人求救，之後在救護人員電話指示下，從幼兒嘴中挖出2塊饅頭碎塊，但被送醫後又發現咽部還有3塊碎塊，幼兒因缺氧時間過長出現腦病變，送加護病房45天後拔管不治。台北地檢署13日依過失致死罪嫌起訴潘姓保母。

起訴指出，64歲的潘姓保母是領有居家托育證書的專業保母，應該知道未滿2歲嬰幼兒的呼吸系統、吞嚥功能尚未發展成熟，餵食時要依嬰幼兒的咀嚼能力調整食物大小、餵食速度，確保嬰幼兒能順利吞嚥再餵食下一口。

2024年3月18日中午，潘姓保母餵食受託幼兒時，沒有注意吞嚥情形，在發現幼兒出現頸部歪斜、臉部及嘴唇泛紫之後，又沒有立即打119或實施完整急救，反而是先打給朋友和社區保全，由朋友打電話向119求救，潘女才在救護人員的電話指示下，對幼兒實施CPR，並挖出2塊起司饅頭碎塊。

119趕到現場將幼兒送往台北慈濟醫院急救室，但已無呼吸心跳，醫生進行插管治療，才發現幼兒咽部還有3塊起司饅頭碎塊，男童因呼吸困難、缺氧時間過長，出現缺氧性腦病變，經長期加護治療，仍在5月2日由醫生拔除維生機器，宣告幼兒因中樞神經與呼吸器官衰竭死亡。

