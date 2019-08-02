台8線馬鞍壩百公斤巨石崩落　砸中轎車2男命大輕傷

記者李忠憲／台中報導

天外飛來橫禍！一輛小客車1日和平區台8線近馬鞍壩附近，突然遭一顆百公斤巨石砸中，副駕駛座及後座2名男乘客幸運只有輕傷，送醫治療。公路總局第二養護工程處表示，該路段飛落石區，應是連日大雨沖刷導致塊石掉落，屬偶發事件，請民眾開山路時注意安全。

▲小客車在和平區馬鞍壩附近發生百公斤落石砸車意外。（圖／記者李忠憲翻攝）

台中市消防局1日下午4點多獲報，和平區台8線20.8公里，也就是馬鞍壩旁邊，有一輛小客車遭落石擊中，有人受傷。消防隊立刻派遣和平消防分隊人車前往，17分鐘抵達現場。

▲▼小客車前保桿掉落，車頭及右側毀損。（圖／記者李忠憲翻攝）

消防人員到場後，確認車上共3人，其中2名男子受傷，坐副駕駛座26歲男子有胸悶、肩痛，坐後座的16歲少年則是胸悶、流鼻血，兩人均意識清楚。經送往東勢農民醫院治療後，已無大礙。

公路總局第二養護工程處谷關段表示，事發地點並非易落石路段，經查發現該落石屬塊石，直徑約80公分，重約100公斤。今天上午使用空拍機勘查上方處，發現該處是茂密森林，植坡完整。初判原因應該是近日來的大雨將泥土沖刷，讓塊石裸露掉落。

▲空拍機確認事發地點上方森林茂密，植披完整。（圖／記者李忠憲翻攝）

谷關段說，此類意外事件很少見，勘查後確認安全無虞，但會加強派員巡查。另外，也請民眾大雨期間盡量少開山路，如果行駛山路時下雨，也應注意車前狀況，小心慢行，如經過一落石路段，或遇有小落石，應加速通過，以策安全。

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