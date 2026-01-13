　
社會 社會焦點 保障人權

酒駕男開法拉利逆逃案外案　網友留言「林世宗議員是他爸」挨告

記者黃宥寧／台北報導

一輛價值逾1300萬元的法拉利458超跑酒駕事件，竟意外燒到北市議會。1名陳姓網友因在社群平台Threads留言，影射該起酒駕案背後有「議員爸爸出面關說」，並直接點名民進黨北市議員林世宗，遭林提告。士林地檢署偵辦後，認定相關指控純屬捏造，已依《刑法》加重誹謗罪向法院聲請簡易判決處刑。

案件源自2025年11月1日凌晨發生在台北市大安區的一起酒駕事件。32歲薛姓男子與29歲周姓女友在東區某酒店飲酒後，駕駛向友人借來、市值約1379萬元的法拉利458超跑上路。

薛男行經忠孝東路、建國南路口並駛上建國高架橋時，發現前方警方設有酒駕臨檢點，竟在橋上違規迴轉並試圖逆向逃逸，但因後方車流堵住、又擔心刮傷朋友的超跑，只能停車就範。

警方攔查時發現薛男與周女酒氣濃厚，周女一度因酒醉情緒失控，警方依法施以管束。薛男酒測結果為每公升0.40毫克，當場以《公共危險罪》現行犯移送台北地檢署偵辦。

事發後，Threads上出現貼文指稱「紅色458酒駕逆向逃跑不是第一次」、「竟然找議員爸爸出來說話」、「有錢不是特權、酒駕沒有藉口」等語，引發網路熱議。

陳姓被告見狀後，明知貼文並未指名任何議員，也未提及肇事者身分，卻在留言區自行補上「這議員是林世宗」、「他爸爸是某某的議員林世宗」等文字，將酒駕事件與林世宗直接連結。林世宗發現後提出告訴，強調自己既非薛男之父，也未曾介入或關說任何酒駕案件。

▼陳姓男網友稱林世宗是酒駕男的父親。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

▲▼ 。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

檢察官調查後認，陳男發文時已知林世宗與該酒駕案毫無關聯，卻刻意在高流量社群平台指名道姓連結，足以使一般閱聽人誤認林涉入權勢關說，已達足以毀損名譽程度。

同時調閱Threads截圖、帳號申設資料、IP位置與手機翻拍畫面等證據，陳男在偵查中亦坦承發文行為。檢方認為其短時間內2次留言，屬接續犯，依《刑法》第310條第2項加重誹謗罪向法院聲請簡易判決處刑。

至於林世宗另主張涉犯《公職人員選舉罷免法》散布謠言使候選人不當選部分，檢方認為案發時林尚未成為下一屆議員登記候選人，構成要件不符，該部分另為不起訴。

林世宗為民進黨台北市議員，其財產申報亦相當亮眼。依2025年7月3日《廉政專刊》及監察院公開資料，林名下擁有7筆土地、12筆建物，並持有國瑞與BMW各一輛；金融資產方面，存款高達1億4049萬3021元，另有股票約545萬2090元、基金425萬3186元，負債則約413萬9700元。

01/11 全台詐欺最新數據

北車M8設「北捷英雄」余家昶紀念牌　正式曝光
快訊／屏東大火濃煙狂竄　國小緊急疏散300童
好市多悄悄上架新品！　期間限定開賣
警侵犯女兒348次「開庭前夕死亡」　後續司法程序曝光
台南社會局驚藏大內鬼！　5407萬全進私人口袋

