對峙畫面曝！總統府旁持戰術刀遭警包圍　男「翹二郎腿」被逮

記者邱中岳、葉品辰／台北報導

台北市中正區博愛特區今(13)日中午驚傳持刀衝突事件，一名騎乘YouBike的張姓男子與路人因擋道問題爆發口角，過程中張男竟掏出刀械當街揮舞、出言恐嚇，事發地點鄰近博愛特區及台灣銀行，引發高度警戒，警方獲報後大批警力趕赴現場，所幸未造成人員傷亡，稍早張嫌與警方對峙畫面也曝光。

警方調查，27歲張姓男子於今日中午12時許，騎乘YouBike行經博愛路、台灣銀行後方路段時，與71歲周姓路人因道路使用空間問題互不相讓，雙方各執一詞，當街爆發激烈口角。爭執過程中，情緒逐漸升高，兩人進而發生推擠等肢體衝突，場面一度失控。衝突後張男竟拿出一把戰術直刀在路邊揮舞，並出言恐嚇周男，路過民眾見狀驚恐不已，立即報警處理。

▲張嫌在員警苦口婆心勸說下，終於願意交出刀具。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方趕抵後，張男一度拒不配合，根據警方密錄器畫面，只見張男囂張翹著二郎腿，遲遲不願交出刀具，多名員警將其團團包圍，經耐心勸說後，才成功說服張男將刀械拋出並控制其行動。警方後續依《社會秩序維護法》將動手的周男送辦，另依恐嚇及維安相關罪嫌，將持刀的張男移送偵辦，詳細案情仍待進一步釐清。

▲張嫌拿戰術直刀揮舞，遭依恐嚇及維安相關罪嫌送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）