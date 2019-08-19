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「運動完就喝它」　營養師教你打造夏日肌！

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▲▼健身,女性,跑步,慢跑,運動,健身,伏地挺身。（圖／翻攝自pixabay）

▲近年來，全台掀起運動風潮。（圖／翻攝自pixabay）

消費中心／綜合報導

台灣運動風氣越來越盛，對於運動後的預期效果也越來越高，但運動後應如何補充營養呢？對此，台灣營養師同時又是美國國家運動醫學學院運動營養專家游承逸提出以下建議：

1. 運動後應補充蛋白質+碳水化合物

營養師表示，為了達到最好的訓練效果，運動後應該盡快補充蛋白質，例如豆漿、牛奶、雞蛋等，不僅能提高基礎代謝率，也更能幫助身體從訓練中修復。

另外，許多人在健身完選擇不吃，因為深怕一吃就會讓剛剛的努力全白費，其實這是錯誤的觀念，因為運動後會使身體受到破壞，所以如果沒有適當的營養補充，除了訓練效果不佳，也會讓肌肉跟代謝力無法提升，同時還會導致疲勞跟受傷。因此，建議運動後除了該補充蛋白質外，最好還可搭配碳水化合物，例如飯糰、麵包以及任何水果等。

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營養師 。（圖／營養師提供）

▲營養師游承逸擁有台灣運動營養學會運動營養認證，不僅是美國國家運動醫學學院運動營養專家，更是美國運動體適能協會個人體適能顧問。（圖／記者湯興漢攝，下同）

2.運動後30分鐘內補充20~30克蛋白質

蛋白質要補充多少量才能讓運動後的身體得到修復呢?營養師表示，健身族群為了增加蛋白質攝取並有效建造肌肉，可於運動後30分鐘至一小時內補充20～30克蛋白質，但由於不同種類運動需要的蛋白質量不同，因此可用個人每公斤體重的1.2～1.4倍來計算，例如60公斤的人整天需要攝取72～84克蛋白質；至於平常沒有運動的人，則以每公斤體重的一倍來計算標準，像是60公斤每天就可攝取60克蛋白質。

3.運動後可以透過豆漿補充蛋白質

至於如何補充蛋白質?營養師認為豆漿就是最容易取得的來源，而且其所含有的大豆蛋白又屬於優質蛋白質，蛋白質可以有效修補跟建構肌肉。他表示，如果都補充動物性蛋白質，可能會吃到太多飽和脂肪酸，不利於心血管健康，加上運動後需要適當補充水份，因此喝豆漿不僅能補充優質蛋白質，同時還能補充水份跟大豆纖維，並減少飽和脂肪攝取。

▲▼光泉-濃豆漿營養師採訪 。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼光泉-濃豆漿營養師採訪 。（圖／記者湯興漢攝）

4.挑選市售CP值最高的豆漿

豆漿可以快速與方便補充蛋白質，至於該如何挑選市面上販售的豆漿產品，他則建議可看包裝上營養標示上的蛋白質含量，每100 cc的蛋白質含量越低，就代表要喝越多量才能達到每日攝取量，因此可以選擇每100 cc蛋白質濃度高的豆漿來攝取。另外，除了在運動後30分鐘內補充外， 一般時刻也能在兩餐中間補充整天蛋白質需求。

而市售CP值最高的光泉無加糖濃豆漿則是不少健身族推薦的產品，該產品全天然、全豆研磨、不使用消泡劑。整瓶375ml優質蛋白19.1公克，以及膳食纖維為4.9公克，因此除了適合運動後飲用，也適合外食族補充膳食纖維喔！

▲▼光泉-濃豆漿營養師採訪 。（圖／記者湯興漢攝）

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