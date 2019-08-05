　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

肯德基最強「謎樣霸主」！蛋塔背後3大美味「隱藏祕訣」公開

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼速食新品 。（圖／業者提供）

▲肯德基蛋塔被網友稱為最強招牌。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

台灣速食業競爭激烈，得常常推出新產品來滿足廣大消費者味蕾。不過，一直主打炸雞餐點的肯德基，其販售的蛋塔可說是自開賣至今仍熱銷，甚至被網友認為是「最強招牌」，更被網友稱為蛋塔專賣店。不過，業者卻不願透露蛋塔究竟有多熱銷，可說是肯德基最強「謎樣霸主」！

日前有網友在網路上PO文發問說，「只有我覺得肯德基～是專門買蛋撻的嗎？」，沒想到該發問引發上千網友按讚，留言數更是破表，許多網友都紛紛表示相當認同肯德基只有蛋塔最好吃，「蛋塔是最好吃的」、「+1，一直覺得是他們的招牌」、「肯德基不就是蛋撻專賣店嗎？」

▲▼速食新品 。（圖／業者提供）

雖然蛋塔十分受到消費者喜愛，但肯德基卻對蛋塔熱銷程度保密到家。不過，業者最近則將舉辦「高手廚房」體驗活動，將公開製作美味的廚房基地，讓消費者親眼見證製作祕訣，包含人氣咔啦脆雞、咔啦脆雞堡、葡式蛋撻等。

肯德基指出，蛋撻背後有3大美味祕訣，除了蛋撻皮由專業師傅親手捏製，創造出多達163層酥脆口感外，其倒塔水時的距離也僅能距離塔頂0.2～0.4公分，為的就是確保讓消費者每一口都吃得到內餡。另外一個祕訣就是蛋塔出爐後，若超過兩小時就不會再販售。

▲▼速食新品 。（圖／業者提供）

至於咔啦脆雞也有其背後美味祕訣，除了用原塊雞肉每天新鮮醃製外，還使用獨門手法裹粉，其中最重要的鱗片狀外皮，則是透過裹粉再放到水中甩10下再裹一次所製成，最後放入六宮格炸鍋，依序先下腿再下胸，並先以高溫油炸鎖住肉汁，再以低溫烹炸讓肉質熟透，製作出外酥內嫩的炸雞。

肯德基表示，咔啦脆雞跟咔啦雞腿堡都是長期熱銷產品，運用全球統一的配方，而品牌一年的炸雞類銷售，可堆疊成8000座台北101大樓。至於經典的咔啦脆雞也曾創下單日破百萬塊的銷售數字。

另外，台灣漢堡王則領先全球，首次使用自家招牌「火烤牛肉」推出沙拉，同時還有推出「脆雞沙拉」，兩款售價皆為89元，提供消費者沁涼消暑的營養新選擇。

▲▼速食新品 。（圖／業者提供）

ET快訊
「三罷」重創香港！一芳台灣水果茶續營業：維護一國兩制
被4警扛走「被迫露內褲」整街　少女報平安：我沒有流一滴眼淚
即／李婉鈺撤告館長「愛台灣的心是一樣的」　館長籲粉絲：不再追

關鍵字：肯德基,蛋塔,咔啦脆雞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

限量3000組！「小熊維尼爆米花機」超療癒　康是美消費滿388元即可加購

限量18000個！超商買金莎免費送「愛心玻璃盤」　全家獨家快手刀搶

「星巴克咖啡」量販價爽喝！美式只要35元　還能搭甜點2個只要79元

限定5天揪情人一起喝！星巴克「白巧克力鴛鴦那堤」冒愛心　七夕對飲搭配蛋糕享優惠

「統一肉燥麵」只排第4名！量販中元熱銷排行榜出爐　限定日期滿額享9折

肯德基最強「謎樣霸主」是它！背後3大美味「隱藏祕訣」大公開

微電影《SPARKS點亮星光》第二季來了！　顛覆銀行業印象

全世界最珍貴的威士忌！麥卡倫經典雪莉桶　全程西班牙紅橡木雪莉桶熟成

電商首推818會員感謝季　8大明星商品封館下殺只要8元快搶

限量3000組！「小熊維尼爆米花機」超療癒　康是美消費滿388元即可加購

車潮中「矇眼伏地挺身」神鑽車底 他用後製創超扯場景...網：跪了

蕭敬騰簡單奢華的8層樓別墅 　堅持不喊苦「無門無窗→豪宅」

BY2寫洗腦曲《G.O.O.D》送選秀戰友　喊出口號大家同步跳舞...全場驚豔！

療癒嗓音「不過度轉音」4導師超愛！　李榮浩大讚：用腦袋唱歌的人

連續煮同一道菜、碎唸威脅停網　「媽媽日常」神還原！網笑：超有感

葉音贏阿K.Franklin拿下《街舞2》冠軍　觀眾帽子扔上台..跳到一半接到了！

天菜劉以豪VS.論及婚嫁男友　一面倒支持...郭雪芙「80%都說先睡再說」

劉以豪暖牽手.擋太陽「我永遠都在」　郭雪芙主動擁抱：謝謝你喜歡過我！

賴皮汪裝死躺地不想進去！　大魔王一個眼神秒起身進籠

不滿被按喇叭！路上隨機砍人洩憤　女大生「左肩被砍10cm」噴血送醫

肯德基最強「謎樣霸主」是它！背後3大美味「隱藏祕訣」大公開

微電影《SPARKS點亮星光》第二季來了！　顛覆銀行業印象

全世界最珍貴的威士忌！麥卡倫經典雪莉桶　全程西班牙紅橡木雪莉桶熟成

電商首推818會員感謝季　8大明星商品封館下殺只要8元快搶

限量3000組！「小熊維尼爆米花機」超療癒　康是美消費滿388元即可加購

魅力加分就靠這一味！夢想實踐家宥勝帶路　七夕、父親節送禮不NG

爆紅珍奶創意周邊　起泡膠邊捏邊聞珍奶香

限量18000個！超商買金莎免費送「愛心玻璃盤」　全家獨家快手刀搶

【廣編】別再用牛仔褲量身材　賴雅妍號召粉絲到超商索尺量腰

【廣編】LA NEW首創三大國際專利鞋墊！攜手迪士尼推出「透氣風暴系列」

小烏龜捕捉成功！《聲林》鄭可強台東泡溫泉羞被認出

「柴語錄」宣導捷運禮儀　廢柴起身讓座超有愛

利奇馬將轉中颱逼近！不排除發陸警　「影響熱區、時間點出爐」

土耳其將出兵敘利亞打庫德族民兵　艾爾段：已通知美俄

排隊再久也願意！　便利商店辣妹逆天露雪白半球網怒：快帶我去

鴻海7月營收月增0.37%　創歷年同期新高

EXO台北演唱會最貴5800座位圖公開！搶票日就在本周末

世界上最小的廚師2.0到台南晶英　馬可波羅東遊記全新故事菜色

「三罷」重創香港！一芳台灣水果茶「20家」港門店堅持營業：支持一國兩制

顏清標率26市議員南下拜訪韓國瑜　韓感謝：這場大選是大我問題

色誘風流前夫脫褲！她一把剪掉「下體＋子孫袋」沖馬桶...

消費熱門新聞

韓國超商驚現「台灣牛肉麵」！

限3000組！「小熊維尼爆米花..

防曬看SPF或PA？實測結果意..

肉多多高CP值套餐　299元吃..

限量18000個！超商買金莎免..

「星巴克咖啡」量販價爽喝！美式..

限時35天！「豬肉滿福堡」買一..

杯杯有獎！超商咖啡限時送「2杯..

插畫家馬克新作命中上班族心聲

用了電動牙刷回不去！老爸一秒被..

連續14天爽抽「買一送一」！星..

賴雅妍號召粉絲到超商索尺量腰

單價史上最高！麥當勞期間限定「..

麥卡倫正統雪莉　釋放時間的後勁

更多熱門

相關新聞

《RUN新聞》外送下午茶給網友！

《星光雲！RUN新聞》本周小鬼、熊熊要到肯德基親手製作最新美食「起司摩天輪咔啦雞腿堡」，並且外送給幸運網友享用！就在8月5日下午五點鎖定「ETtoday星光雲」粉絲團&APP收看直播唷！

他一次買齊「6速食店本體」套餐超夢幻

肯德基推出桶裝月餅

美肯德基深夜大爆炸變一片廢墟！

KFC推出潮人漁夫帽

讀者迴響

發燒話題

姜丹尼爾 颱風即時 元朗事件 U12世界盃 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 柯文哲 柯P 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 許智傑 吳宗憲 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 任達華 台灣民眾黨

熱門新聞

高雄逆子討不到800元！推倒輪椅母當街性侵

港警深夜清場　硬抬走少女逼露底褲

男大生暗戀女家教　網購自白劑GG

女童遭推墜樓　校方否認要家屬歸還醫藥費

她遭推下樓全身骨折！兇手竟回教室吃早餐

快訊／傳9/1起陸客暫停小三通來台

Angelababy素顏現身機場糗了！

林正英「御用小殭屍」爆中邪消失20年

利奇馬恐變中颱不排除直撲台灣　吳德榮：威脅大增

阿桑「這是博愛座」　孕婦翻白眼回應…她默默走回

「要讓20女懷孕」！富豪在農場建受孕樂園

嬤抓2m眼鏡蛇閒晃　被咬逾50次沒事

姜丹尼爾爆熱戀志效！JYP承認了

香港大罷工第一波！170航班取消

《金家》高宇蓁裸秀腰窩！

更多

最夯影音

更多

車潮中「矇眼伏地挺身」神鑽車底 他用後製創超扯場景...網：跪了

蕭敬騰簡單奢華的8層樓別墅 　堅持不喊苦「無門無窗→豪宅」

BY2寫洗腦曲《G.O.O.D》送選秀戰友　喊出口號大家同步跳舞...全場驚豔！

療癒嗓音「不過度轉音」4導師超愛！　李榮浩大讚：用腦袋唱歌的人

連續煮同一道菜、碎唸威脅停網　「媽媽日常」神還原！網笑：超有感

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面