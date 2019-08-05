肯德基最強「謎樣霸主」是它！背後3大美味「隱藏祕訣」大公開

▲肯德基蛋塔被網友稱為最強招牌。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

台灣速食業競爭激烈，得常常推出新產品來滿足廣大消費者味蕾。不過，一直主打炸雞餐點的肯德基，其販售的蛋塔可說是自開賣至今仍熱銷，甚至被網友認為是「最強招牌」，更被網友稱為蛋塔專賣店。不過，業者卻不願透露蛋塔究竟有多熱銷，可說是肯德基最強「謎樣霸主」！

日前有網友在網路上PO文發問說，「只有我覺得肯德基～是專門買蛋撻的嗎？」，沒想到該發問引發上千網友按讚，留言數更是破表，許多網友都紛紛表示相當認同肯德基只有蛋塔最好吃，「蛋塔是最好吃的」、「+1，一直覺得是他們的招牌」、「肯德基不就是蛋撻專賣店嗎？」

雖然蛋塔十分受到消費者喜愛，但肯德基卻對蛋塔熱銷程度保密到家。不過，業者最近則將舉辦「高手廚房」體驗活動，將公開製作美味的廚房基地，讓消費者親眼見證製作祕訣，包含人氣咔啦脆雞、咔啦脆雞堡、葡式蛋撻等。

肯德基指出，蛋撻背後有3大美味祕訣，除了蛋撻皮由專業師傅親手捏製，創造出多達163層酥脆口感外，其倒塔水時的距離也僅能距離塔頂0.2～0.4公分，為的就是確保讓消費者每一口都吃得到內餡。另外一個祕訣就是蛋塔出爐後，若超過兩小時就不會再販售。

至於咔啦脆雞也有其背後美味祕訣，除了用原塊雞肉每天新鮮醃製外，還使用獨門手法裹粉，其中最重要的鱗片狀外皮，則是透過裹粉再放到水中甩10下再裹一次所製成，最後放入六宮格炸鍋，依序先下腿再下胸，並先以高溫油炸鎖住肉汁，再以低溫烹炸讓肉質熟透，製作出外酥內嫩的炸雞。

肯德基表示，咔啦脆雞跟咔啦雞腿堡都是長期熱銷產品，運用全球統一的配方，而品牌一年的炸雞類銷售，可堆疊成8000座台北101大樓。至於經典的咔啦脆雞也曾創下單日破百萬塊的銷售數字。

另外，台灣漢堡王則領先全球，首次使用自家招牌「火烤牛肉」推出沙拉，同時還有推出「脆雞沙拉」，兩款售價皆為89元，提供消費者沁涼消暑的營養新選擇。