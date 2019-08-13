「0813國際左撇子日」全球僅10%！名人、球星超級多…真的比較聰明嗎？

▲左撇子經常被認為比較聰明。（圖／取自Pixabay）

記者林瑩真／綜合報導

8月13日是「國際左撇子日」（International Left Handers Day），為全世界左撇子的人慶祝的節日。實際上，全世界左撇子的人口僅10%左右，不過左撇子一向被認為較為聰明，同時也在運動界更能大放異彩。

由於社會上多數人為右撇子，因此許多公眾設施、工具一般都以右撇子而製造，例如剪刀、吉他，甚至是近年的滑鼠等電子產品。在數十年前，不少左撇子更會因此被排擠，部分地區也有學校、家長強硬讓孩子改正為右手的陋習。

1975年8月13日，美國堪薩斯州（Kansas）一群左撇子就創立「左撇子國際組織」，希望為左撇子爭取相關權益，並在隔年同月同日立為「國際左撇子日」，在這一天慶祝自己身為左撇子，同時呼籲社會大眾消除歧視。

雖然左撇子成因尚不清楚（有天生、胎兒期姿勢之說），但研究發現，若父母皆為右撇子，子女是左撇子的機率僅有0.23至2.1%；父母其中一人是左撇子，機率則提高至17.3%；父母皆是左撇子，機率則是46至50%。

▲西班牙球王納達爾就是左撇子。（圖／達志影像／美聯社）

左撇子是否真的比較聰明？目前研究並沒有定論，但知名人物的確不少，包括拿破崙、歌德、尼采、愛因斯坦、米凱朗基羅、亞里市多德、達文西、畢卡索、卓別林、瑪麗蓮夢露；甚至近代美國總統歐巴馬、克林頓、老布希、雷根及福特5人都是左撇子。

事實上，左撇子也適合從事許多運動，像是棒球（特愛左撇子投手）、排球、網球、羽毛球、乒乓球等，因為方向及施力點不同，導致對手也無法輕易抵擋，讓左撇子在運動界中表現更是突出。