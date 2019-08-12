「健人」好朋友是它！網紅曝最愛「補充蛋白神物」　網瘋：想跟你一起喝

▲越來越多人開始關注自我身型體態。（圖／翻攝自pixabay）

消費中心／綜合報導

近年來，隨著運動風氣的興起，目前全台灣的運動人口已突破8成，且有一半以上的民眾，每週至少運動3天。尤其現在又適逢夏天，有不少網友更注重體態因此瘋狂健身，而最近也有不少健身界網紅推薦「補充蛋白質神物」，像是May、健人蓋伊以及泱泱等，讓不少網友看了都瘋狂說，「想喝！」、「我也要喝！」

在IG上擁有高人氣的May Fit，除了是健身的專家外，也擅長用低油、營養均衡的料理來讓自己維持良好的體態。May表示，最近練完蜜桃臀後就會來一瓶市售CP值最高的無加糖濃豆漿，無加糖濃豆漿一瓶375ml，蛋白質19.1g、膳食纖維達4.9g，且濃豆漿具有飽足感，以它來取代高油脂的美食，運動後塑身的成效將更佳！

▲熱愛健身的May最近愛上喝無加糖濃豆漿。（圖／取自IG）

除了May之外，月前挑戰館長Youtube影片破380萬人次觀看的健人蓋伊也表示，豆漿含有優質蛋白，而蛋白質是肌肉合成的來源之一，因此適量飲用豆漿，作為補充體力以及重訓後的增肌養份是有幫助的。特濃5.1除了口感濃郁外，蓋伊更推薦用它來泡乳清蛋白，滋味更是妙不可言。

▲健人蓋伊推薦可以用無加糖濃豆漿泡乳清蛋白，滋味更棒。（圖／取自IG）



另外，近日因健身而瘦身有成的泱泱同樣也在臉書上分享，在家裡就可以加強腹肌的自主訓練影片，例如捲腹傳球、棒式動作等。泱泱說：「光泉無加糖濃豆漿是她最近在超商發現的新好物，全天然、全豆研磨，口感真的很濃郁！」無加糖濃豆漿不僅適合運動後飲用，更適合有在健身、外食族和想減肥的朋友。

▲瘦身有成的泱泱健身完後，也會喝無加糖濃豆漿補充蛋白質。（圖／取自影片）

看完健身界網紅的推薦，網友們也紛紛回應想喝，「想跟你一起喝！」、「這真的超濃！第一次喝時簡直是驚為天人！」、「豆漿一定喝無糖的！否則喝糖等於增加熱量！」、「我重訓完也都喝這個」、「真的有濃唷！」、「這瓶真的不錯」、「真的是濃到爆」、「我買936毫升的，一次爽喝」、「我超愛這個！」

光泉無加糖濃豆漿採用全天然全豆研磨，口感不僅濃郁，其蛋白質和膳食纖維含量也很高，蛋白質5.1g/100ml、膳食纖維1.3g/100ml。重點是無加糖，喝完無罪惡感，尤其濃厚的豆味，讓人喝了一口還想再喝第二口。目前全省各大便利商店，以及量販店和超市都有販售，容量與售價分別為375ML 32元、936ML 60元。這個夏天就跟「健人」們一起動起來吧！