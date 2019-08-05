限量3000組！「小熊維尼爆米花機」超療癒　康是美消費滿388元即可加購

▲維尼造型追劇必備爆米花機。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

迎接開學與入職季到來，康是美首次推出超高人氣的明星角色小熊維尼系列加購商品，自8月7日起至10月1日特別規劃「小熊維尼就想和尼在一起」全店行銷活動，一系列共12款，其中「維尼造型追劇必備爆米花機」更是首度亮相，限量只有3000組，預期將造成搶購旋風。

康是美這次推出的「小熊維尼就想和尼在一起」全店行銷活動，將分為四個階段陸續推出，凡於全台康是美門市、康是美eShop單筆消費滿388元，即可加購任一件加購商品，加購價介於199元～799元不等。

除了「維尼造型追劇必備爆米花機」外，還有「維尼系列簡約吸水地墊」、「維尼造型療癒系面紙盒」、「維尼造型蜂蜜罐裡有毛毯」；以及「維尼系列萬用收納盒」、「維尼系列氣球飛飛掛鐘」等，都是小熊維尼粉絲必收藏品項，皆為限量換購。

另外，屈臣氏網路商店限定的88購物狂歡節，今年則特地延長活動時間，從8/5至8/10期間連續6天接力推出各種主題折扣，包括8/5首日的「開架彩妝77折」、8/6的「保養醫美88折」、8/7「保健民生品88折」等。而8/8購物狂歡節當天還有一日限定的全站88折優惠。

屈臣氏指出，88購物狂歡節活動期間不只有特殺折扣，購入指定熱銷商品再享折扣後滿888元現折100元，另單筆結帳金額滿1,200元，更有機會抽中Gogoro 2 Plus、東京來回機票及禮券等大獎。同時，鎖定Watsons APP推播，還可不定時獲得120元折扣碼，讓消費者盡情血拼。