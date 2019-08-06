神秘暗黑「榴槤比薩」！勇者親自品嚐狂讚「料多爆漿」　網推爆：在哪買？

▲榴槤比薩被網友狂推。（圖／取自爆廢公社）

記者曾婉婷／綜合報導

看好台灣有一群死忠的榴槤控，有不少業者紛紛推出相關料理跟商品，其中必勝客更首創推出夏季限定的「黃金榴槤」比薩。對此，有網友看了立刻特別去購買並分享感言，沒想到意外引爆網友狂問潮，「在哪買？」、「哪間！」

必勝客今年首創推出夏季限定的「黃金榴槤」比薩，使用泰國金枕頭榴槤與加量25%莫札瑞拉起司，限時1個月，平均每日每店只限量3個，每個售價499元。而此新商品才剛剛推出不久，就有不少網友搶著嚐鮮。

其中，有位女網友在臉書社團「爆廢公社」PO文分享感言，「我真的去買了！黃金榴槤實在太多人問了，我一定要說真的真的非常好吃！而且料多實在還會爆漿。」其他網友看到此分享文，也紛紛暴動狂問哪買以及口感，「哪裡有賣？」、「好吃嗎？」、「好想吃！」

不過，也有網友不敢嘗試，「老實說身為馬來西亞人真的不想吃這種榴蓮美食....我還是喜歡老老實實的吃榴槤」、「說真的，榴槤味道那麼重，以後比薩店裡會不會都是味道」、「我這陣子都不敢去必勝客了」、「天啊，這我不行！」

除了必勝客新推出「黃金榴槤」比薩引發網友熱議外，達美樂也為了歡慶進駐台灣市場滿30年，於8月9日起將展開史上最優惠「3大799」的慶祝活動，訂購3個原價1,950元的大比薩，周年慶價僅需799元，等於打了四折，相當划算，預計將掀起一波訂購風潮。